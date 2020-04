Orban: Am pregatit o noua ordonanta militara. Va fi prezentata azi, e aproape in forma finala

Ziare.

Viitoarea OUG va cuprinde noi masuri in contextul pandemiei de Covid-19."Am evaluat situatia, am pregatit elementele pentru o noua ordonanta militara, care va fi prezentata de echipa de la MAI in cursul zilei de astazi, e aproape in forma finala. In sedinta de azi am evaluat intrarile in tara, capacitatea de carantinare, masurile de pregatire a spitalelor care urmeaza sa primeasca pacienti cu Covid-19 si altele. Cu siguranta vi se vor prezanta masurile", a spus Ludovic Orban, dupa iesirea de la discutiile cu Marcel Vela.Va fi a saptea ordonanta militara de la instaurarea situatiei de urgenta in tara noastra.Ulterior declaratiei lui Orban, Ministerul Afacerilor Interne a anuntat o conferinta de presa cu ministrul Ion Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat , sambata, la ora 14.00.Orban a mai spus ca luni va fi o sedinta de guvern pentru rectificarea bugetara, care va ajusta finantele statului in functiile de noile nevoi.In plus, a anuntat ca bonusul de aproximativ 500 de euro acordat cadrelor medicale in lupta cu noul coronavirus, anuntat initial de presedintele Klaus Iohannis , va fi stabilit printr-o OUG pregatita de Ministerul Fondurilor Europene.Intrebat daca tara noastra are nevoie de ajutor extern, Orban a spus ca in acest moment suntem pregatiti pentru orice scenariu, iar cadrele medicale sunt suficiente.Premierul a facut un apel si la romanii din strainatate care se gandesc sa vina acasa de Paste: ". Deja numarul tarilor care au trecut pe rosu s-a marit semnificativ si aproape toate tarile in care muncesc romanii in strainatate sunt in zona rosie, iar decizia clara e de a-i caza in centre de carantina institutionalizate (daca vin din tari din zona rosie - n.red.)".-continua-