Orban: Am vazut niste fake-uri ingrozitoare. Bugetul la Sanatate nu scade, ci creste cu cateva miliarde

"Am vazut niste fake-uri absolut ingrozitoare, ca noi am taiat bugetul la Sanatate. Le spun acestor mincinosi ca bugetul la Sanatate trebuie calculat atat bugetul Ministerului Sanatatii, cat si bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Daca vom compara bugetul pe 2020, Ministerul Sanatatii plus Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, o sa constatam ca este o crestere semnificativa de cateva miliarde a bugetului fata de Legea bugetului de stat adoptata in 2019 de Guvernul PSD.Mai mult decat atat, stiti ca aici, in domeniul Sanatatii, noi a trebuit sa crestem alocarile catre Sanatate, in special catre bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru ca exista riscul sa ramanem fara finantare la programele de sanatate vitale, care finanteaza tratamentul bolilor", a spus Ludovic Orban, la Romania TV.El a punctat ca peste un miliard de lei au fost alocati doar pentru decontarea concediilor medicale si a celor maternale."De asemenea, (...) un miliard si ceva care au fost alocati pentru a putea asigura decontarea concediilor medicale si concediilor maternale. De asemenea, era nevoie de niste suplimentari de bani pentru a asigura functionarea retelei de sanatate, pentru a putea sa isi onoreze Casa obligatiile de plata catre toti partenerii cu care are contracte de finantare semnate. Deci, la Sanatate cheltuielile nu numai ca nu au scazut, ci dimpotriva, au crescut", a declarat Ludovic Orban, la Romania TV.