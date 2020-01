Orban: ANAF nu a fost informatizat; avem cel mai mic procent de colectare din UE

Ziare.

com

"Avem cel mai mic procent de colectare din UE raportat la PIB. Daca am fi avut un ANAF informatizat... Mai dau o data exemplul, ca sa stie toti romanii: Ministerul Finantelor a obligat firmele sa-si cumpere case de marcat fiscale care au transmisie electronica de date si care au fost luate in interesul Guvernului, al ANAF, pentru a avea o mai buna colectare, pentru a avea toate datele despre toate operatiile care se petrec.Nu au luat, in schimb, servere de doi ani si ceva, daca va puteti imagina. I-au fortat pe oameni sa schimbe casele de marcat, sa treaca la case de marcat fiscale, al caror obiectiv nu era in interesul companiilor, ci al ANAF si nu au luat servere", a afirmat Orban la B1 Tv.El a apreciat ca acest lucru poate fi o dovada a tolerarii evaziunii fiscale."Te face sa te gandesti: nu cumva este o dovada clara a premeditarii in ceea ce priveste tolerarea evaziunii fiscale si chiar incurajarea evaziunii fiscale, pentru ca tu nu ti-ai luat serverele si tot softul necesar?", a adaugat Orban.El a spus ca ministrul finantelor, Florin Citu, propune un proiect de informatizare a ANAF pentru a permite derularea procedurilor pentru achizitii "in viteza maxima".Citeste si Florin Roman vrea schimbarea Codului Fiscal: ANAF sa blocheze doar sumele datorate statului si sa ridice poprirea imediat dupa plata