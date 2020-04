Orban anunta ca masti gratuite vor primi doar cei aflati in pragul saraciei. Ceilalti si le vor cumpara

Ziare.

"Este o masura necesara in spatii inchise. Pentru persoanele care nu au venituri pregatim un mecanism de distributie in care persoanele care nu au venituri, care se afla sub pragul saraciei in baza anchetelor sociale, vom stabili un mecanism de punere la dispozitie a acestor masti. In ceea ce priveste ceilalti cetateni vor trebui sa isi achizitioneze masti", a spus Ludovic Orban, la Antena 3.Premierul a adaugat, in aceeasi interventie, ca restrictiile vor fi ridicate gradual, incepand din 15 mai."Se va renunta gradual la masurile restrictive, incepand cu data de 15 mai. Avem o analiza in curs de realizare pe fiecare masura restrictiva. Analizam eliminarea fiecarei restrictii din punct de vedere al riscului epidemiologic sau al efectului economic sau de alta natura. Analiza e in curs de realizare.Sper sa nu fie necesar sa amendam pe nimeni. Eu nu imi doresc sa amendeze politia sau jandaermeria pe nimeni. Eu imi doresc ca toti cetatenii sa respecte masurile. Nu va mai exista nicio restrictie in ceea ce priveste libertatea de miscare. Nu va trebui sa mai dam nicio declaratie. O sa ramana anumite restrictii", a mai spus Orban.