Orban anunta ca metroul din Drumul Taberei ar putea fi folosit din iunie 2020

"Practic, metroul poate fi dat in folosinta anul viitor, aproximativ in luna iunie. Astea sunt, ca sa zic asa, angajamentele care sunt luate de constructori", a declarat prim-ministrul Ludovic Orban vineri, dupa o intalnire cu conducerea Metrorex si cu directorii firmelor care au contracte si lucreaza la magistrala de metrou.Intrebat cine raspunde in cazul in care aceste angajamente nu vor fi respectate, asa cum nu au fost respectate nici alte date avansate in privinta finalizarii magistralei de metrou, Orban a afirmat: "Eu am convingerea ca in momentul de fata constructorii au toate conditiile pentru a finaliza lucrarile in termenele care ar fost convenite, atat conditiile procedurale, cat si conditiile contractuale, cat si conditiile financiare, pentru a putea finaliza la termen si vom urmari lucrarile indeaproape astfel incat ele ca fie finalizate".Ludovic Orban a adaugat ca mai sunt patru statii de metrou care trebuie finalizate, ca au fost probleme "de diferite naturi" la statia Parcul Drumul Taberei unde au fost necesare lucrari de deviere si s-a intarziat din cauza imposibilitatii de a avea acces la parcul din zona, care era inclus intr-un proiect finantat din fonduri europene.Amintim ca saptamana trecuta, Mariana Miclaus (foto), noul director general al Metrorex, a anuntat oficial ca metroul din Drumul Taberei nu va fi gata in acest an, ci, cel mai probabil, abia in vara lui 2020.