Orban anunta ca scolile se vor deschide "cand ne va permite contextul epidemiologic", chiar pe 1 iunie: Nu s-a luat niciodata in calcul amanarea anului scolar

Premierul a facut referire la unele solutii care se cauta - eventual impartirea elevilor pe grupe. "Niciodata nu am luat in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea examenelor", a precizat premierul."Am spus dupa 15 mai este posibil sa redeschidem scolile pe 20 mai, pe 25 mai, pe 1 iunie, cand ne va permite contextul epidemiologic. Depinde de cum evolueaza dinamica infectarilor", a declarat Ludovic Orban, joi seara, la Digi 24.Prim-ministrul a precizat ca nu s-a luat niciodata in calcul amanarea anului scolar sau neorganizarea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat."Obiectivul nostru este ca toti elevii sa finalizeze anul scolar. Atingerea acestui obiectiv si modalitatile in care vor fi pregatite examenele, depinde de contextul epidemiologic. E posibil ca examenele sa se dea online sau in alte conditii. E posibil sa se redeschida scolile fara clase pline.", a mai declarat premierul.Scolile s-au inschis in 11 martie.