Orban anunta ce se intampla cu toate ordonantele de urgenta adoptate in ultima sedinta

"Ordonantele vor fi publicate in Monitorul Oficial. (...) Au existat puncte de vedere legate de avizul Consiliului Legislativ. In ceea ce ne priveste, noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, am adoptat ordonantele de urgenta in deplina capacitate de exercitiu si le vom trimite spre Monitorul Oficial, spre a fi publicate", a aratat el, intr-o declaratie de presa sustinuta sambata, la Palatul Parlamentului.Prim-ministrul desemnat a adaugat ca avizul Consiliului Legislativ este unul consultativ, vizand aspecte de tehnica legislativa. Totodata, a precizat ca oricine poate sa solicite exercitarea controlului de constitutionalitate prin Avocatul Poporului."Noi ne-am indeplinit obligatia de a cere avizul Consiliului Legislativ. Avizul este consultativ. Chiar si observatiile pe care, eventual, le poate emite Consiliul Legislativ, sunt observatii de tehnica legislativa, care nu pot sa intre pe fondul, pe continutul ordonantelor de urgenta.Din punct de vedere constitutional, noi trimitem la Monitorul Oficial ordonantele de urgenta si asteptam publicarea lor. Iar daca exista entitati care vor, se pot adresa Avocatului Poporului pentru a declansa controlul de constitutionalitate", a spus Orban.Liderul liberal a aratat si ca aceste ordonante vor intra in dezbatere parlamentara, unde li se vor putea aduce modificari."Daca sunt formatiuni politice care sunt nemultumite de aceste ordonante de urgenta, la dezbaterea in Parlamentul Romaniei, pot sa le modifice. In ceea ce ne priveste pe noi, va repet, am dat fiecare dintre aceste ordonante de urgenta stiind ca exista riscul ca sa existe o majoritate parlamentara impotriva proiectului legii pe care ne-am angajat raspunderea, respectiv alegerea primarilor in doua tururi, si pentru a putea reglementa domenii extrem de importante si situatii care necesitau urgent o reglementare", spus el.In acest sens, Orban a mentionat ordonantele de urgenta care vizeaza: crearea cadrului pentru achizitionarea tuturor materialelor si echipamentelor necesare pentru a preveni patrunderea coronavirusului; subventionarea navetei elevilor; declansarea programului de extindere a retelelor de gaz in diverse localitati; asigurarea sumelor necesare pentru finalizarea programelor care au fost intarziate din Programul Operational Sectorial pe Mediu; desfasurarea recensamantului agricol si a recensamantului populatiei."Am emis ordonante de urgenta numai in domenii absolut necesare, iar in ceea ce priveste ordonanta de urgenta in domeniul sanatatii, mult contestata ordonanta de urgenta, va readuc aminte ceea ce am spus in mai multe ocazii: nu noi am introdus coplata si contributiile financiare suplimentare pentru spitalele private, ci guvernul PSD, prin Ordonanta 27, care a fost emisa in 2019.In ordonanta adoptata de Guvernul PNL noi am prorogat termenul de intrare in vigoare a acestei ordonante, respectiv coplata in spitalele private si alte contributii financiare. Mai mult decat atat, am interzis inclusiv in spitalele publice orice forma suplimentara de cerere de bani care ar putea fi facuta de catre un spital pentru pacientii care beneficiaza de programele de sanatate", a spus OrbanEl a adaugat ca desi "unii au ras" de faptul ca a fost adoptata OUG privind circulatia trotinetelor electrice, aceasta era necesara pentru prevenirea accidentelor."Unii au ras de noi ca am adoptat OUG care reglementeaza circulatia publica a trotinetelor electrice. Imi cer scuze. Atata timp cat vezi ca se petrec atatea accidente, cat nu sunt impuse niste reguli pentru utilizarea acestor mijloace de transport rapide, era necesara aceasta reglementare", a spus prim-ministrul desemnat.