Guvernul nu va renunta, deocamdata, la facilitatile fiscale pentru IT-isti

"Stiti ca am avut niste declaratii legate de IT-isti. Deocamdata nu intentionez sa schimb legislatia, dar o spun limpede: nu cred in regimuri fiscale discriminatorii. Regimurile fiscale discriminatorii genereaza extrem de multa tensiune, inclusiv presiuni uriase asupra Guvernului, pentru ca daca cineva beneficiaza de un regim fiscal, oricine altcineva este legitimat sa ceara un regim fiscal si pana la limita toata va spune 'nu mai vrem sa platim impozit' si are argumente suficient de puternice", a spus Orban la dezbaterea organizata de Confederatia patronala Concordia "Dialog pentru dezvoltare".El a adaugat ca facilitatile pentru IT au fost acordate in 2001 si ca la acea data au avut un efect mult mai puternic in contextul impozitarii progresive.