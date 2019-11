Orban anunta infiintarea unui consiliu consultativ cu mediul de afaceri

Ziare.

com

El a spus ca a avut discutii, in acest sens, cu Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), dar si cu alti reprezentanti ai mediului de afaceri.Scopul, subliniaza prim-ministrul, este de a consulta si mediul de afaceri in privinta actelor normative care au impact asupra acestuia."Am discutat cu Jianu si reprezentanti ai mediului de afaceri si am luat decizia sa facem un consiliu consultativ cu mediul de afaceri. Sa fie un organism care sa participe la fundamentarea oricarei decizii la nivel guvernamental, in care vocea mediului privat sa isi poata spune punctul de vedere pe orice act normativ care are impact asupra mediului de afaceri.Toate pozitiile care vor fi exprimate in consiliul consultativ, noi vom tine cont de ele in deciziile pe care le vom lua", a declarat Ludovic Orban, aflat la Topul National al Firmelor Private din Romania.Totodata, seful PNL a mai spus ca o prima chestiune in care va cere ajutorul afaceristilor este reducerea birocratiei."Prima operatiune pe care trebuie sa o facem si voi cere ajutorul mediului de afaceri: reducerea birocratiei. Trebuie analizat care sunt franele, procedurile inutile.Trebuie analizate exact toate procedurile prin care se blocheaza diferite initiative, sa se stabileasca temele clare. Trebuie sa fluidizam procedurile, astfel incat relatia cu administratia sa nu duca la frane pentru mediul de afaceri, sa fie o relatie normala.Debirocratizarea inseamna in mod evident si o reducere a numarului de acte normative. Visez la o Romanie in care sa legiferam exhaustiv", a completat premierul.