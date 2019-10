Orban crede ca e pe drumul bun: Pe Tariceanu l-a multumit, Kelemen e optimist, iar Barna aproape convins. Doar cu PMP are ceva probleme

LIVE

Are PNL majoritate pentru investirea Guvernului?

Multumiti si increzatori au parut de altfel si Calin Popescu Tariceanu (ALDE) si Kelemen Hunor (UDMR), care au primit asigurari de la premierul desemnat ca se va semna un acord scris in care conditiile lor vor fi respectate. Eugen Tomac (PMP) s-a aratat contrariat ca partidul sau nu a mai fost cooptat la guvernare, iar Dan Barna (USR) a venit cu o serie de obiective ferme, legate de justitie, economie sau mediu si a spus ca s-a batut palma cu viitorul premier.Ludovic Orban a anuntat ca s-a ajuns la acorduri "aproape in toate punctele", urmand sa se stabileasca un "cadru de colaborare". "Suntem pe drumul bun", s-a aratat el convins.Miercuri urmeaza noi negocierile cu Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta.- La finalul discutiilor de marti,a precizat ca "negocierile au decurs bine"."Ne-am inteles aproape in toate punctele, cu aproape fiecare formatiune politica am convenit un cadru de colaborare", a precizat Orban, care a adaugat ca "suntem practic pe drumul bun, am facut pasi seriosi inainte"."Sunt la fel de increzator ca si in momentul desemnarii ca sansele noastre de a reusi investirea Guvernului sunt foarte mari", a subliniat premierul desemnat.Orban a relatat ca a avut o discutie si legata de propunerile de ministri, iar in orice domeniu unde partidele au solicitat numele candidatilor care sunt in evaluarea finala pentru a fi desemnati ministri le-a dat aceste nume.Singurii cu care au existat unele dezacorduri au fost reprezentantii PMP, insa Orban sustine ca liberalii raman "in continuare deschisi si la fel de angajati intr-un parteneriat" si cu acestia."Avem incredere ca vor reflecta la decizia pe care o vor lua si vor sustine Guvernul", a adaugat Orban, care a subliniat ca exista cateva puncte unde nu au putut ajunge la un acord, de exemplu pe infiintarea unui minister pentru relatia cu R.Moldova.Totusi, exista si proiecte PMP care sunt sustinute de PNL, cum ar fi infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru cazul TAROM., a declarat, la finalul negocierilor cu PNL, ca s-a agreat "o propunere de acord politic", in care vor fi introduse aspectele pe care partidul sau le considera ca fiind foarte importante. Astfel, s-a cazut de acord ca alegerile anticipate sa fie organizate cat se poate de repede, dupa prezidentiale si adoptarea bugetului.Printre celelalte obiective asumate de USR sunt cele legate de justitie - desfiintarea SS, recursul compensatoriu - Fara penali, alegerea primarilor in 2 tururi, respectarea recomandarilor MCV, dar si repararea OUG 114 in Parlament sau consultarea pe tema desemnarii comisarului european.", a mai spus Dan Barna, in legatura cu care a mentionat mai multe criterii de integritate obligatorii., a declarat, la iesirea de la negocieri, ca discutia a fost una "buna, constructiva" si si-a exprimat speranta ca guvernul monocolor al PNL va fi investit.Printre prioritatile UDMR se afla adoptarea cat mai rapida a bugetului, inclusiv cu un procent de 6% pentru Educatie."Asteptam de la noul guvern(...) Inclusiv, bineinteles, pentru alegerile locale! (...) Fara OUG si fara asumarea raspunderii guvernamentale in aceasta perioada", a subliniat liderul UDMR, mentionand, la fel ca si presedintele ALDE, ca Guvernul Orban va acoperi perioada 2019-2020, pana la alegerile parlamentare la termen.Intrebat de jurnalisti, Kelemen Hunor a respins ideea ca PMP nu a fost invitat la guvernare din cauza UDMR., nu am auzit niciodata de la ei ca ar trebui sa intre in Guvern cei de la PMP. Am citit asta in presa, dar niciodata nu am auzit de la ei", a marturisit liderul UDMR.- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat ca, pana nu exista un program de guvernare, liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern."Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului daca ne alocam sau nu vreun rol in noul guvern. Esential pentru noi a fost si ramane sa avem un program de guvernare in care sa vedem atat prioritatile tarii cat si prioritatile comunitatii maghiare in cadrul celor ale tarii", a declarat Biro Rozalia pentru Agerpres.- Intr-o interventie la RFI Romania,, a precizat: "Astazi vom discuta concret despre ce alternative va prezenta premierul. De asemenea, am vrea sa vedem, si voi solicita premierului, o lista a Cabinetului la care s-a gandit"., a transmis partidelor care au votat motiunea de cenzura sa formeze un alt Executiv, explicand ca "noi suntem in Opozitie si vrem sa scapam de Guvern"."Am o sugestie si, fara nicio suparare, grabiti-va sa puneti Guvernul, pentru ca noi suntem in Opozitie si vrem sa scapam de Guvern", a spus Marcel Ciolacu in sedinta de plen a Camerei Deputatilor.a iesit dezamagit de la discutia cu Ludovic Orban."A fost o intalnire scurta, de un minut. Premierul desemnat ne-a informat ca va prezenta un Guvern monocolor.Nu e nicio problema, este decizia premierului desemnat de a-si asuma aceasta formula guvernamentala.Inteleg ca partenerii de ieri ai lui Dragnea, respectiv Tariceanu, Hunor si Ponta au conditionat prezenta PMP-ului in Guvern. Nu este nicio problema pentru noi. Eu trebuie sa merg sa discut cu colegii mei parlamentari, sa convoc Colegiul National al partidului, sa discutam despre pozitia pe care PMP trebuie sa o adopte", a spus Eugen Tomac, dezvaluind si ca premierul desemnat Ludovic Orban i-a informat ca ", chestiuni pe care le-am anuntat inainte de motiune ca sunt pentru noi fundamentale".Eugen Tomac se va consulta cu colegii pentru a vedea cum vor vota la investirea Guvernului Orban.a anuntat ca toate cele 12 conditii impuse premierului Orban au fost acceptate si s-a ajuns la un acord cu PNL, asa ca va recomanda conducerii ALDE ca partidul sa sustina investirea Guvernului Orban. Tariceanu a spus ca asigura 25 de voturi in Parlament si ca ALDE va semna un acord scris cu PNL, care exclude intrarea altor partide la guvernare.- Premierul desemnat se va intalni, la ora 9:30, cu delegatia ALDE, la 11:00 cu delegatia PMP, la 13:30 cu reprezentantii UDMR, iar la 15:00 cu delegatia USR.Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut luni ca in prezent nu exista in Parlament o majoritate care sa asigure reforme, ca se prefigureaza o guvernare care "va sta de fapt la mana PSD, a lui Victor Ponta, a lui Tariceanu"."Nu putem decat sa confirmam ca in acest moment PNL nu a generat o majoritate care sa sustina reformele. Ceea ce spunem de doua saptamani, ca suntem in perspectiva unei guvernari minoritare, in perspectiva unei guvernari care va sta de fapt la mana PSD, va sta la mana lui Victor Ponta, va sta la mana lui Tariceanu, o guvernare minoritara care foarte probabil nu va putea sa faca aproape niciuna dintre reformele sau niciuna dintre reformele de care Romania are atata nevoie.Voi avea si maine o intalnire cu premierul desemnat si cu delegatia PNL. Astept in continuare solutii credibile si functionale de la premierul desemnat Ludovic Orban, pentru ca in momentul de fata Parlamentul nu face decat sa confirme, astazi ati avut dovada o data in plus, ca majoritatea toxica din acest Parament nu guverneaza pentru cetateni", a declarat luni Dan Barna.Acesta a precizat ca USR nu a cerut functii, beneficii sau pozitii in structurile statului, spre deosebire de alte formatiuni politice care au pus conditii in cursul negocierilor.Ludovic Orban a anuntat ca a stabilit un calendar "rezonabil" pentru investirea Guvernului.