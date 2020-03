Orban are azi consultari cu liderii de partide, pentru a stabili data alegerilor locale

Ziare.

com

Discutiile vor avea loc urmare a unei invitatii pe care seful Executivului a transmis-o vineri catre Marcel Ciolacu, Dan Barna, Victor Ponta, Kelemen Hunor, Calin Popescu-Tariceanu, Varujan Pambuccian si Eugen Tomac.Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a anuntat in aceeasi zi ca USR va participa la consultarile cu premierul interimar, Ludovic Orban, in vederea stabilirii datei alegerilor locale, afirmand ca punctul de vedere al Uniunii va fi stabilit de catre Biroul National al partidului.Totodata, el a mentionat ca organizarea scrutinului local in aceeasi zi cu eventuale alegeri anticipate ar reprezenta "un cosmar logistic".La randul sau, presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca va lua parte la consultarile cu premierul interimar pe tema stabilirii datei alegerilor locale, considerand ca "alegerile trebuie facute in prima parte a lunii iunie".Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat tot vineri ca va fi prezent la discutiile cu Ludovic Orban pe tema stabilirii datei alegerilor locale, apreciind ca o varianta agreata de Uniune se refera la perioada 24 mai-21 iunie.Varujan Pambuccian, liderul grupului minoritatilor nationale din Parlament, a anuntat vineri ca va raspunde invitatiei sefului Executivului, mentionand ca mandatul cu care se va prezenta la consultari va fi stabilit in cadrul grupului.Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a propus, luni, un set de masuri in contextul situatiei generate de coronavirus , printre care si amanarea alegerilor locale."Participam la intalnirea deja convocata la Guvern cu toate partidele politice si trebuie sa demaram imediat proiectul de lege pentru amanarea alegerilor locale si organizarea lor impreuna cu alegerile parlamentare in luna septembrie. Nu ma intereseaza calculele politice. Cred ca sanatatea noastra este mai importanta", a afirmat Ponta intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.PSD nu va merge la consultarile de marti cu premierul Orban, a anuntat luni presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu. El a argumentat ca Ludovic Orban nu are prerogative in privinta alegerilor locale, Guvernul fiind cel care trebuie sa dea o HG pe aceasta tema.