Orban ataca CCR, dupa ce a dat castig de cauza PSD: Nu putem sa nu constatam un partizanat. CCR se contrazice!

"Nu putem sa nu constatam un partizanat pro PSD. Personal, nu pot sa inteleg pe ce text constitutional se bazeaza aceasta decizie. In cuprinsul comunicarii, CCR se contrazice", a afirmat premierul Ludovic Orban, dupa decizia CCR care a stabilit ca desemnarea sa pentru a doua oara nu este constitutionala "CCR afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui, prin deciziile luate in ultimii ani", a mai spus Orban.Acesta a afirmat ca presedintele este persoana cu cea mai mare legitimitate, deoarece este ales direct cu o majoritate de 50% plus 1."Ca un fir rosu, de cativa ani, CCR afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui. Presedintele nu este constrans sa numeasca un premier", a adaugat Orban, vorbind, din nou, despre boicotul PSD.Premierul a spus ca asteapta motivarea deciziei."Procedura trebuia sa se derulzeze pentru ca simpla comunicare a unei decizii nu trebuia sa afecteze", a explicat Orban."Vointa oamenilor nu poate fi infranta nici de o majoritate parlamentara nociva, conjuncturala. Vointa romanilor nu poate fi infranta nici de deciziile CCR. Aceasta vointa se va exprima mai devreme sau mai tarziu, prin vot", a mai afirmat premierul.Orban discuta in permanenta cu presedintele Klaus Iohannis si crede ca este atributul acestuia de a propune un premier."Nu imi depun mandatul. Am fost insarcinat sa formez guvernul, l-am format, ministrii au trecut prin procedura de audiere si ne-am prezentat astazi la votul de investire", a declarat Orban, raspunzand unei intrebari.