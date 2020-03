Orban: Atacam la Curtea Constitutionala respingerea ordonantei privind amanarea dublarii alocatiilor

Ziare.

com

"Am fost obligati sa adoptam ordonanta de urgenta de prorogare a termenului de intrare in vigoare. Prorogarea termenului de intrare in vigoare a fost facuta pana la data de 1 august, cand am previzionat ca se poate face rectificarea bugetara. In Legea bugetului de stat, care a fost promulgata inainte de intrarea in vigoare a legii care a fost votata de Parlament privind alocatia de copii, nu au fost prinse sursele de bani.Mai mult decat atat, Legea bugetului de stat se bazeaza, conform legii responsabilitatii fiscal bugetare, pe legea plafoanelor, care si legea plafoanelor fusese adoptata. Nu exista in Legea bugetului de stat banii pe capitole, pe subcapitole, este o aberatie, este neconstitutionala (...)Atacam legea de respingere a ordonantei la Curtea Constitutionala (...) pentru ca este neconstitutionala legea de respingere (...) Daca va decide onorata Curte Constitutionala ca nu este neconstitutionala legea de respingere a ordonantei si, practic, sa ne permita sa platim, atunci o sa platim. Asta e, ce sa facem, o sa platim", a declarat Ludovic Orban la Romania TV.Cat priveste cresterea pensiilor, acesta a dat asigurari ca exista bani in buget si vor fi majorate la termenul stabilit."Noi am prevazut aici, si am dat un raspuns foarte clar, in Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat au fost prevazuti banii pentru aplicarea acestor 40% la punctul de pensie (...)Cand alcatuiesti Legea bugetului de stat practic o intemeiezi pe legislatia in vigoare. Atata timp cat ai o lege in vigoare care prevede ca de la 1 septembrie se majoreaza pensiile cu 40%, noi am alcatuit Legea bugetului de stat prevazand sumele de bani necesare pentru aplicarea legii (...)Deci, in Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat sunt prevazute sumele de bani, pentru ca asa era normal sa fie prevazute, pentru ca era o lege in vigoare (...) Sunt banii prevazuti, deci daca se executa acest buget inseamna ca banii sunt acolo si vor fi majorate pensiile", a mai spus Ludovic Orban.