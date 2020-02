Orban: Avocatul Poporului poate sa spuna ce vrea. Misiunea Guvernului este sa rezolve probleme, nu sa stea sa faca gargara propagandistica

Ziare.

"E importat ce ordonanta dai. Daca dai Ordonanta 13 noaptea ca hotii, ca sa-l scapi pe Dragnea din puscarie, aia e o ordonanta care intr-adevar este revoltatoare, anticonstitutionala. Dar daca dai ordonantele de urgenta de care va vorbesc si daca m-ati lasa ati intelege ca fiecare ordonanta a avut in spate o nevoie si era indispensabila", a afirmat Ludovic Orban miercuri, inaintea dezbaterii motiunii de cenzura.Acesta a facut referire la ordonante de urgenta precum cea din domeniul sanatatii sau cea privind alegerile anticipate. De asemenea, Orban spune ca acestea prevad "cateva lucruri extrem de bune". In context, prim-ministrul a afirmat ca Avocatul Poporului poate spune ce doreste."Adica Avocatul Poporului sau PSD-ul nu-si doreste ca romanii sa voteze si la parlamentare asa cum au votat la prezidentiale. Avocatul Poporului poate sa spuna ce doreste. In ceea ce ne priveste pe noi, ca Guvern, noi ne-am considerat obligati sa adoptam aceste acte normative, pentru ca misiunea Guvernului este sa rezolve problemele Romaniei si problemele romanilor, nu sa stea sa faca filosofie despre constitutionalitate sau sa faca gargara propagandistica fara sa cunoasca continutul actelor normative.Toate ordonantele de urgenta pe care le-am adoptat sunt ordonante de urgenta fundamentale, indispensabile, care genereaza doar efecte favorabile pentru Romania si pentru romani", a afirmat premierul.Orban a precizat ca toate actele normative adoptate de Guvern "sunt ordonante de urgenta absolut necesare care reglementeaza situatii prin care se rezolva probleme grave, prin care se impiedica un deznodamant negativ provocat de indolenta si de lipsa de reglementare si de interes din partea guvernarilor anterioare"."Avocatul Poporului isi rezerva dreptul de a sesiza Curtea Constitutionala cu exceptii de neconstitutionalitate privind acele ordonante de urgenta care aduc atingere direct sau indirect drepturilor fundamentale si cele care incalca decizii anterioare ale Curtii Constitutionale", anunta institutia.