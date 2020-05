Orban: CCR nu vrea sa existe dreptate in sistemul de pensionare. E un vadit conflict de interese

Ziare.

Pensiile speciale nu vor fi anulate, dupa cum au decis, miercuri, magistratii Curtii Constitutionale.Seful PNL sustine ca astfel Curtea "nu vrea sa existe dreptate in sistemul de pensionare" si, in plus, exista aici un conflict de interese, intrucat acesti magistrati sunt ei "insisi beneficiari de pensii speciale""In ce priveste decizia de neconstitutionalitate a legii initiate de PNL care a reglementat desfiintarea pensiilor speciale, si prin aceasta decizie, care au permis un calcul diferit fata de cel pe principiul contributivitatii.Ca Partid National Liberal am sustinut constant necesitatea ca principiul care sa stea la baza calculul pensiei sa fie cel al contributivitatii, singurul care e just si legitim. Ca singura exceptie pe care o sustinem este privitoare la pensiilor de serviciu ale cadrelor militare, care sunt toata viata in slujba tarii,", a declarat prim-ministrul Orban miercuri.Intrebat ce urmeaza sa faca PNL in acest caz, premierul a spus ca asteapta motivarea Curtii, iar apoi se va incerca schimbarea legii, insa tinand cont de observatiile CCR."Vom vedea motivarea CCR pentru ambele decizii (si cea referitaore la amenzile aplicate in perioada starii de urgenta - n.red.) si, sigur,, cu acelasi obiectiv: de a aduce intr-un sistem de contributivitate pensiile care sunt calculate intr-un mod diferit de modul de calcul al pensiilor pe principiul contributivitatii, iar in privinta amenzilor vom cauta o cale legala care sa permita autoritatilor sa poata lupta in mod eficient impotriva celor care nu respecta regulile si pun in pericol pe ceilalti cetateni", a adaugat seful liberalilor.Pensiile speciale nu vor fi anulate, au decis, miercuri, magistratii Curtii Constitutionale.CCR a admis sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Avocatului Poporului asupra Legii privind abrogarea unor prevederi referitoare la pensiile de serviciu si indemnizatiile pentru limita de varsta, precum si pentru reglementarea unor masuri in domeniul pensiilor ocupationale, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.CCR arata ca vina apartine Parlamentului, care nu a adoptat legea in procedura legala, in sedinta comuna a celor doua camere.A.D.