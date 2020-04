Orban: Cei care conduc institutiile publice nu vor putea lipsi de la serviciu, desi li se reduce venitul

Ziare.

"Cu siguranta ca cei care conduc institutiile publice nu pot sa lipseasca (de la serviciu - n.red.). Eu nu am lipsit niciun moment din indeplinirea atributiilor pe care le am ca premier si la fel si colegii mei din Guvern si din institutiile administratiei publice centrale. Pur si simplu, va opera aceasta reducere de venit care va fi aplicata si la ceilalti angajati din institutiile publice", a explicat premierul, pentru Antena 1.Potrivit lui Orban, ordonanta de urgenta privind somajul tehnic la nivelul sistemului public nu reprezinta o taiere a salariilor, iar prevederile acesteia vor fi valabile pe durata starii de urgenta."Pregatim ordonanta de urgenta care urmareste introducerea unui mecanism pentru perioada in care ne vom gasi in stare de urgenta, prin care in sectorul public jumatate dintre angajati sa lucreze 15 zile sau zilele lucratoare din 15 zile si cealalta jumatate restul de 15 zile, urmand ca jumatate din timp sa stea acasa, perioada in care vor primi 75% din salariul de baza.Este o masura pe care o adoptam avand la baza mai multe motive, in primul rand, un motiv de natura epidemiologica. Practic, oamenii stand acasa 15 zile, se stie ca si izolarea dureaza 14 zile, in aceasta perioada daca cineva este infectat va avea simptome si se va manifesta, eliminand riscul sa-si infecteze colegii in perioada respectiva", a informat prim-ministrul.El a mentionat ca al doilea motiv pentru introducerea acestei masuri il reprezinta solidaritatea, in conditiile in care epidemia cu noul coronavirus a afectat foarte multi angajati din mediul privat. Ludovic Orban a amintit ca au fost suspendate aproximativ un milion de contracte de munca."Noi consideram ca trebuie sa existe solidaritate in impartirea greutatilor nascute din aceasta epidemie si ca aceasta greutate trebuie sa stea si pe umerii angajatilor din sectorul public, inclusiv ai celor care conduc institutiile publice, respectiv demnitarii", a transmis Orban.