Orban cere CCR sa-si recunoasca vina in cazul Kovesi si sa revizuiasca decizia de revocare: Niste indivizi in permanenta complicitate cu PSD!

"PSD este vinovat"

Birchall cere demisia unor judecatori CCR

," declara premierul.Solicitarea a fost facuta dupa ce CEDO i-a dat castig de cauza Laurei Codruta Kovesi si a constatat ca prin revocarea ei din functia de sef al DNA i s-au incalcat dreptul la un proces echitabil si dreptul la libera exprimare."Avem astazi confirmarea de la nivelul Curtii Europene a Drepturilor Omului a faptului ca in Curtea Constitutionala a Romaniei deciziile luate au avut alte considerente decat cele care ar trebui sa priveasca legea fundamentala.," afirma Ludovic Orban.Premierul arata ca a existat la nivel politic un subiect tabu legat de punerea in discutie a deciziilor Curtii Constitutionale, in sensul de a nu aduce atingere credibilitatea unei institutii fundamentale in statul roman, fiind obligati la respectarea deciziilor chiar si atunci cand le-au considerat nedrepte."Din pacate, nu a fost singura decizie discutabila, contaminata de influenta nefasta a PSD, a lui Liviu Dragnea si a acolitilor sai care inca populeaza politica romaneasca. Reamintesc numai episodul legat de modificarea Legilor Justitiei si refuzul de a sesiza si apoi de a tine cont de punctele de vedere ale Comisiei de la Venetia," continua Orban.Conform acestuia, in acelasi timp, PSD se face vinovat de condamnarea Romaniei la CEDO, de punerea la colt intr-un mod complet nedrept."Toti aceia din PSD care au pledat cauza lui Liviu Dragnea, au militat impotriva statului de drept si a independentei justitiei, astazi, trebuie sa paraseasca scena politica, intrucat acum este dincolo de orice dubiu faptul ca au prejudiciat grav imaginea Romaniei si nu au nicio legatura cu interesele cetatenilor acestei tari.Nu vreau sa se uite scenele incredibile petrecute in Parlamentul European, unde reprezentantii PSD faceau Romania de ras, atunci cand PNL milita pentru preluarea de catre Laura Codruta Kovesi a pozitiei de procuror-sef european," conchide Orban.Si fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a avut o reactie in acest caz. Potrivit acesteia, decizia CEDO de astazi este o palma rusinoasa pentru CCR afectand grav credibilitatea Curtii Constitutionale a Romaniei."Este si un cartonas rosu devastator pentru presedintele CCR domnul Valer Dorneanu si judecatorii care au votat si au sustinut aceasta decizie care tine mai degraba de jocuri politice si nicidecum de lege si Constitutie!cu scuzele cuvenite romanilor. Aceleasi scuze le datoreaza si domnul Lazaroiu care a sustinut si votat pentru decizia CCR," afirma Birchall.Fostul ministru al Justitiei sustine ca decizia CEDO este "o palma foarte grea si tot atat de rusinoasa" si pentru fostul ministru al Justitiei, domnul Tudorel Toader, "care a mai fost si judecator CCR peste 10 ani.""Consider ca si domnul Tudorel Toader ar trebui sa isi dea demisia de onoare cu scuzele pe care le datoreaza romanilor si sistemului judiciar! Din decizia CEDO rezulta clar ca raportul domnului Tudorel Toader si decizia CCR au reprezentat o ingerinta grava in cariera unui procuror!," concluzioneaza Birchall.I.S.