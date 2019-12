Orban: Cine blocheaza marile proiecte in Romania? Cei care au condus Romania

Ziare.

com

Orban a fost intrebat, duminica seara, intr-o emisiune la Romania TV, daca vom avea autostrazi in 2020.Premierul a spus ca important este sa mearga toate proiectele pentru care exista finantare."Problema este sa impingi toate proiectele pentru care ai finantare, sa mearga. Am sa va dau un exemplu. Pe un tronson, nu dau nume sa nu sufere constructorul, sa semnezi contractul, dar tu sa nu predai amplasamentul, tu sa nu obtii acordul de mediu, care este absolut necesar pentru emiterea autorizatiei, sa nu faci descarcarile arheologice, adica sa nu ai descarcare arheologica facuta, fara de care nu poti sa predai amplasamentul, si tu semnezi contractul si in tot timpul asta obligi constructorul sa fie mobilizati, sa aiba costuri, pentru angajati, pentru utilajele pe care le pune la dispozitie, sa cumpere materialele de constructii pe care le are si tu sa nu fii in stare sa lasi... ", a afirmat Orban.El a spus ca marile proiecte in Romania au fost blocate de cei care au condus tara."Pai cine blocheaza marile proiecte in Romania? Va spun eu cine blocheaza, cei care au condus Romania, care parca inventeaza pretexte de claimuri pentru diferite companii, probabil cu unele companii si la intelegere pentru ca companiile sa obtina bani fara sa construiasca nimic", a sustinut el.Premierul a explicat ca o companie care se afla in aceasta situatie are la dispozitie doua variante, fie sa obtina un act aditional care sa-i recunoasca costurile respective, fie sa dea in judecata."Cum sa semnezi un contract atata timp cat nu poti sa predai amplasamentul, nu ai autorizatia de constructie semnata. Se dau niste avansuri la fiecare lucrari in momentul in care se semneaza contractul. Dar nu e vorba numai de asta. Orice firma, si daca nu lucreaza, inregistreaza costuri dupa ce semneaza contractul.De ce? Pentru ca el are utilaje, angajeaza oameni, achizitioneaza materii prime, efectueaza foarte multe cheltuieli. Daca el efectueaza cheltuielile, plateste oamenii, oamenii nu muncesc, tine utilajele nefolosite, normal ca fie e bagat in faliment daca nu obtine un act aditional care sa-i recunoasca costurile respective, fie este obligat sa dea in judecata compania", a precizat Orban.