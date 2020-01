Orban da asigurari ca Prima Casa continua si in 2020: Cei de la PSD sunt nerusinati si lipsiti de respect!

Ziare.

El a precizat ca Executivul are prevazuta in buget suma pentru program, iar in perioada urmatoare va emite o hotarare de guvern pentru stabilirea conditiilor prin care romanii pot achizitiona o locuinta."Disperat ca a pierdut puterea, dupa ce si-a batut joc trei ani de tara, PSD lanseaza in fiecare zi minciuni. Ultima minciuna este o campanie mizerabila in care populatia Romaniei este dezinformata in mod vadit privitor la Prima Casa. PSD arunca pe piata minciuna gogonata ca PNL si Guvernul PNL nu mai finanteaza Prima Casa.Guvernul a avut prevazuta suma, cred ca este un plafon de 2 miliarde, urmeaza sa emitem hotararea de guvern cu stabilirea conditiilor pe anul in curs si, ca atare,, care arata cat de nerusinati si de lipsiti de respect fata de cetatenii Romaniei sunt cei de la PSD, care continua zi de zi sa lanseze noi dezinformari, noi minciuni pe piata, care sunt demontate prin decizia si actiunea Guvernului", a declarat Ludovic Orban.Precizarile premierului vin dupa ce ministrul de Finante, Florin Citu, a declarat luni ca nu se stie daca va mai fie nevoie de Prima Casa, iar o decizie privind continuarea sau nu a programului va lua cat de curand."Sunt doua lucruri. Deja plafoanele pentru 2020 sunt acolo, ne uitam la el daca face beneficii in societate asa cum este el structurat astazi, este un program care a aparut cand economia avea nevoie de sustinere, astazi economia nu este in criza, deci nu stim daca mai e nevoie in aceasta forma.Chiar daca plafoanele la garantie au scazut, creditele au crescut in continuare, se vede o tranzitie catre alte tipuri de credite, se pare ca acest program nu este cel care sustine singur aceasta piata. Vom lua o masura cu acest program cat de curand", a mai spus Citu.Ulterior, PSD a acuzat ca Florin Citu vrea sa renunte la programul Prima Casa si astfel va lua "din buzunarul fiecarei familii de tineri peste 100.000 de lei"."Dupa ce a "rezolvat" salariile, pensiile si alocatiile, ministrul Citu vrea sa ia din buzunarul fiecarei familii de tineri peste 100.000 de lei, dintr-un singur foc!Renuntarea la Programul Prima Casa ("O Familie, O Casa") inseamna costuri mai mari pentru cei 30.000 de tineri care apelau anual la acest program.Costurile de creditare vor creste, iar, la un credit mediu de 60.000 de euro, un tanar sau o familie tanara va ajunge sa plateasca cu peste 100.000 de lei mai mult in 30 de ani. Acestea sunt politicile Guvernului PNL pentru "pastrarea" tinerilor in tara, domnule Citu?", a scris PSD pe Facebook.