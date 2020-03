Orban da detalii despre cum vor fi monitorizate persoanele aflate in carantina sau izolare: Lucram cu STS la o aplicatie

LIVE

"Acuma, hai sa fim cinstiti, foarte multi dintre cei care s-au intors trebuie sa fie verificati daca respecta izolarea", a spus Orban.", a afirmat Ludovic Orban, marti seara, intr-o conferinta de presa.El a mentionat ca s-a luat masura ca persoanele care incalca izolarea la domiciliu automat sa intre in carantina institutionalizata, iar cele care incalca normele de carantina institutionalizata sa mai primeasca 14 zile de carantina."Evident ca un astfel de soft care deja am vazut ca exista in alte tari si pe care incercam sa-l realizam, functionarea unui astfel de soft va usura foarte mult misiunea autoritatilor locale, Politiei, Jandarmeriei, Directiilor de Sanatate Publica, ne va usura foarte mult supravegherea respectarii izolarii la domiciliu.Acuma, hai sa fim cinstiti, foarte multi dintre cei care s-au intors trebuie sa fie verificati daca respecta izolarea, pentru ca unii dintre ei, dupa cum s-a vazut si la televizor si dupa ceea ce a identificat Politia si Jandarmeria, nu au respectat izolarea la domiciliu", a spus premierul.