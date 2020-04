Orban da detalii despre relaxare: Parcurile si hotelurile ar putea fi redeschise, copiii sa mearga cu masca la scoala, iar angajatii testati termic la job

LIVE

Ziare.

com

"A fost o discutie dedicata in principal unei analize a masurilor de relexare viitoare. Este clar ca trebuie sa facem o inventariere a tuturor masurilor luate. Mai ales sa stabilim niste criterii obiective la cadenta masurilor de relaxare.Discutia a fost legata de metodologia pe care sa o aplicam, realizarea unei analize din punct de vedere al riscului epidemiologic care este aferent ridicarii oricarei masuri de restrictie. Pe fiecare masura de relaxare va exista o analiza foarte serioasa care va cuprinde si un set de masuri aferente masurii de relaxare. S-au discutat foarte multe idei care mi se par bune", a spus Orban.Premierul a mentionat ca exista posibilitatea implementarii unui triaj cu termometre electronice la companii, institutii si scoli."Daca o persoana are temperatura de peste 37 de grade, sa nu i se permita accesul la munca si sa fie supusa unei evaluari medicale, inclusiv testarea, astfel incat sa se reduca posibilitatea ca oameni care ar putea fi infectati sa fie la munca sau sa fie in diferite locatii publice.Aplicarea acestei masuri necesita o pregatire. Exista deja, au inceput sa se foloseasca, trebuie sa facem o evaluare", a punctat Orban, adaugand ca, de exemplu, la aeroporturi s-a discutat ca termoscanerele sa fie folosite si la plecare, astfel incat sa nu se permita urcarea in avion a unei persoane posibil infectate.Intrebat despre posibilitatea deschiderii parcurilor, hotelurilor sau a restaurantelor si cafenelelor, premierul a spus ca in cazul unora ar putea sa se ia decizia deschiderii."Parcurile fac parte din locurile publice care pot fi deschise, daca se respecta anumite reguli. La hoteluri trebuie stabilite niste reguli. Sa se cazeze o singura persoana sau mai multe persoane doar daca sunt membri ai familiei. Restaurantele si cafenelele ... opiniile sunt rezervate, pentru ca riscul epidemiologic este mai mare in cazul restaurantelor, ca nu poti sa porti masca", a spus Orban.De asemenea, premierul a precizat ca in cazul in care se va decide redeschiderea scolilor atunci copiilor li se vor asigura masti de protectie pentru ca vor fi in spatiu public inchis.