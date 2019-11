Orban da vina pe PSD pentru recordul inregistrat de euro. Ce e de facut

De ce creste euro

Seful Executivului da vina pe guvernarea PSD pentru cursul de luni."Intotdeauna cursul de schimb este un rezultat al unei situatii economice. Cat timp exista un deficit comercial de aproape 18 miliarde de euro, iar deficitul comercial a crescut an de an - 2017, 2018, 2019 - din cauza unei politici de nestimulare a volumului de produse si servicii realizate intern si in acelasi timp de stimulare a unei cereri prin cresteri artificiale de venit, care nu au in spate realitatea economica s-a adancit acest deficit comercial.Acest deficit comercial normal ca pune o presiune mare asupra cursului de schimb si duce la o erodare. Erodarea leului in raport cu euro este un proces care se intampla de cand a venit PSD la guvernare", a declarat Ludovi Orban, luni, intr-o conferinta de presa.Premierul a explicat in ce conditii si-ar putea reveni leul in comparatie cu euro.Erodarea leului nu poate fi stopata "decat in masura in care se reechilibreaza mai multi factori: balanta comerciala, se reface echilibrul bugetar, ca inclusiv cresterea deficitului bugetar genereaza o presiune suplimentara asupra cursului de schimb si, oricat poate BNR-ul sa intervina in sustinerea leului, pana la urma, este o tendinta care sa duca spre realitatea economica".Precizam ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7729 de lei/unitate, aceasta fiind cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului si, totodata, pentru prima data cand cursul de referinta BNR depaseste pragul de 4,77 lei.Exista o presiune pe curs care vine din deficitul comercial, datele publicate recent aratand un deficit in crestere pe luna trecuta, iar la aceasta se adauga cu siguranta si importurile aferentesi situatia deficitului, a declarat purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu "Exista in mod evident o presiune pe curs care vine din. Am publicat recent noile date care arata o accentuare a deficitului comercial.Deci un necesar de valuta pentru schimburile comerciale crescut.Sa nu uitam ca in aceasta perioada avem si evenimente comerciale care aduc importuri suplimentare, apropo de Black Friday zilele acestea, cu volume foarte mari de tranzactii anuntate cu bunuri din import.Aceasta este o situatie de fond care a dus la aceasta evolutie a cursului, care, in cifre absolute, e totusi marginala. In plus, e necesara clarificarea situatiei bugetare care pare mai complicata decat se anticipa", a spus Dan Suciu, saptamana trecuta, pentru Agerpres.