Orban: Declar public ca vreau sa formez o majoritate parlamentara

"Decizia de desemnare e a presedintelui Romaniei. Ce inteleg din aceasta decizie a Curtii Constitutionale e ca presedintele trebuie sa desemneze un premier care sa faca majoritatea. Cine e desemnat premier trebuie sa mearga la detectorul de minciuni", a afirmat Ludovic Orban, luni, la Parlament.Intrebat care va fi propunerea PNL pentru functia de premier, Ludovic Orban a raspuns: "Propunerea de premier a PNL e cunoscuta. Stiti decizia Consiliului National care a fost luata.. Sunt convins ca presedintele va lua cea mai buna decizie. Conducerea PNL e pregatita pentru orice situatie".Chestionat mai departe daca va merge luni la Palatul Cotroceni ca sa discute cu Klaus Iohannis, liderul PNL a spus: "Cu siguranta comunic cu Presedintele Romaniei".De asemenea, intrebat daca el considera ca ar trebui sa isi depuna mandatul in contextul deciziei CCR de admitere a conflictului Presedintie - Parlament , Ludovic Orban a replicat: "Cum sa depun? Atata timp cat presedintele m-a insarcinat sa formez guvernul, am format guvernul. Ne-am prezentat azi la votul de investire. Trebuie sa ma uit in motivarea CCR si sa spun ce voi face".Curtea Constitutionala a stabilit, luni, cu majoritate de voturi, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Presedintie si Parlament din cauza desemnarii lui Ludovic Orban in functia de premier de catre seful statului Klaus Iohannis.Presedintele Iohannis urmeaza sa sustina declaratii de presa, luni la Cotroceni, de la ora 18.00.