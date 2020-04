Orban, despre acordul dintre MAI si BOR: Chiar daca partial avusesem discutii cu domnul ministru, nu cunosteam in detaliu

Ziare.

com

Orban a explicat ca au fost urmarite toate reactiile si s-a intervenit imediat."Acea intelegere, chiar daca partial avusesem discutii cu domnul ministru, nu cunosteam in detaliu. Am urmarit reactiile, ingrijorarile, interventia presedintelui a fost clara, ferma. In urma discutilor pe care le-am purtat, acordul a fost modificat si acum este in acord cu toate recomandarile, iar riscurile de transmitere a virusului sunt apropae inexistente", a declarat Ludovic Orban, joi seara, la Digi 24, intrebat find despre acordul initial semnat de MAI si BOR.Premierul a explicat ca nu a cunoscut detaliile documentului."Nu am intrat intr-o analiza in detaliu, am avut o discutie. Acordul mi-a fost transmis dupa semnare. Important este sa fii atent, sa ai reactie imediata. Numai cine nu munceste nu greseste. Important e sa ai reactie si sa schimbi rapid si s-a si vazut reactia imediata. Acordul a fost modificat si aici am beneficiat de intelegerea si deschiderea Patriarhului Daniel", a mai spus Orban.Acesta a afirmat ca "inca exista acest risc de infectare"."Fiecare roman trebuie sa respecte toate regulile, sa aiba un comportament responsabil si sa evite orice actiune nenecesara", a mai spus premierul."La ora actuala avem un acord care respecta riguros toate conditiile rezultate din OM, din deciziile luate de Guvern si respecta recomandarile specialistilor epidemiologi", a adaugat Ludovic Orban.Ministerul de Interne si Biserica Ortodoxa au incheiat un acord pentru distribuirea Sfintelor Pasti si a Luminii Sfinte. Dupa criticile primite, inclusiv din partea presedintelui Klaus Iohannis , Marcel Vela a modificat acordul , astfel incat sa fie pastrata distanta sociala si ordonantele militare.