Orban, despre angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi: Nu exista niciun motiv pentru a fi considerata neconstitutionala

Ziare.

com

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, intr-o emisiune la B1 Tv, ca angajarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin poate fi atacata la CCR, dar ca sunt sanse "minime" ca actul normativ sa fie considerat neconstitutional, avand in vedere ca a fost adoptat prin asumarea raspunderii, sansa de a fi considerat neconstitutional fiind mai mare daca decizia ar fi fost adoptata prin ordonanta de urgenta."Din punctul meu de vedere nu exista niciun motiv pentru a fi considerata neconstitutionala. (...) Cred ca orice judecator al Curtii Constitutionale vede ce s-a intamplat in Romania in ultimul timp si intelege ca trebuie sa judece dupa litera si spiritul Constitutiei si trebuie sa tina cont de vointa oamenilor, este majoritate covarsitoare a romanilor care-si doresc acest sistem de alegeri care permite cetatenilor nemultumiti atunci cand sunt majoritari sa schimbe un primar care nu-si face treaba", a mai afirmat premierul.El a spus ca "sistemul de alegeri in doua tururi permite coalizarea celor care sunt nemultumiti de activitatea unui primar", dar si asigurarea unor majoritati la nivelul Consiliilor Locale "pentru aplicarea programului castigator".Ludovic Orban a mai spus ca PNL ar fi "preferat" ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin sa aiba loc pe cale parlamentara, dar ca "sansa de a scoate acest proiect din Comisia de Cod Electoral e minima".Guvernul a decis angajarea raspunderii, pe care primul ministru o considera "mult mai buna, mai democratica", intrucat parlamentarii pot aduce amendamente actului normativ sau chiar depune o motiune de cenzura in termen de trei zile dupa citirea proiectului de lege."In cazul in care motiunea de cenzura este adoptata legea nu este adoptata", a afirmat Ludovic Orban.Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul isi va angaja raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin Ulterior, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in care a afirmat ca revenirea la alegerea primarilor in doua tururi este o decizie potrivita si ca sprijina guvernul in acest demers."Guvernul a decis sa isi angajeze raspuneerea pentru alegerea primarilor in doua tururi, se doreste revenirea la alegerea in doua tururi care este o alegere foarte potrivita. Ii sprijin total in acest demers. Este calea corecta de alege a unui primar, astfel incat jumatate plus unul dintre alegatori sa aleaga persoana care va fi primar", a spus Iohannis.