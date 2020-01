Orban, despre cresterea pensiilor: Banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum evolueaza economia

Ziare.

"Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum evolueaza economia, daca reusim sa asiguram un trend economic solid, o crestere economica consolidata, sa relansam investitiile, sa imbunatatim colectarea.Se poate realiza lucrul respectiv, dar, repet, totul depinde de cum evolueaza economia, totul depinde ca urmare a economiei, incasarile bugetare, si, mai ales, de perspective.Aici, in momentul in care iei o decizie sa cresti un venit, un salariu, o pensie, alocatii de copii si alte categorii de venituri, astea sunt cheltuieli care sunt obligatorii dupa majorare pe toti anii care vin, nu mai poti sa umbli la cheltuielile respective.Din cauza asta, trebuie sa ai extrem de multa precautie in ceea ce priveste realizarea, luarea unor astfel de decizii", a explicat Orban, duminica, la Hotnews El a punctat ca, de regula, cresterile de venituri trebuie sa fie legate de "niste indicatori obiectivi". In opinia sa, PSD a facut "varza" sistemul de pensii.