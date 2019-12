Orban, despre dublarea alocatiilor: Avem incredere in presedinte. Suntem convinsi ca va lua o decizie buna

Ziare.

Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Timisoara, despre dublarea alocatiilor."Avem incredere in presedintele nostru. El are discernamant si suntem convinsi ca va lua o decizie buna. Am atras atentia, in special parlamentarilor PSD, sa nu isi mai bata joc de Romania. Au risipit resursele publice, au creat dezechilibre financiare si, de asemenea, au facut praf sistemele publice mari: educatie, sanatate, social. Nu pot continua pe linia asta", a afirmat Orban.El a spus ca PNL a preluat guvernarea intr-un moment in care deficitul este mare."Am preluat tara in momentul in care avem un deficit mare, marcat de declansarea unor cheltuieli nesabuite. Noi vom tine ferm carma astfel incat sa ne asiguram ca Romania revine pe drumul cel drept. Deficitul balantei comerciale se va apropia de 18 milioane de euro. Vom incerca sa refacem echilibrul intre cerere si oferta", a mai spus el. Legea privind dublarea alocatiilor de stat pentru copii a fost votata in Camera Deputatilor , fiind inregistrate 179 de voturi "pentru", 29 de abtineri, iar 3 parlamentari nu au votat.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca tinta de deficit bugetar de 3,6%, stabilita pentru anul viitor, nu va fi depasita , in ciuda dublarii alocatiilor pentru copii, iar solutiile vor fi reprezentate ori de reducerea cheltuielilor, ori de cresterea veniturilor, fara a fi introduse noi taxe.