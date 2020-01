Orban, despre legea PSD privind dublarea alocatiilor: Avem 4 variante, printre care atacarea la CCR. Ce spune Ciolacu

Ce spune Marcel Ciolacu

"Noi nu putem accepta felul acesta de legiferare (al cresterii alocatiilor - n.r). Avem patru variante posibile: fie atacarea la CCR, fie prorogarea termenului de intrare in vigoare, fie o reglementare care sa prevada, totusi, o crestere rationala a alocatiilor de copii, care repet, de la 1 ianuarie au crescut, tot in baza proiectului depus de PNL, fie mai avem o varianta, care ar cuprinde procedura de angajare a raspunderii", a afirmat Ludovic Orban, la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL.Premierul a adaugat ca PSD da dovada de iresponsabilitate crescand alocatiile, din nou."Avem practic identificate, in momentul de fata, patru variante. Aici sunt un om cinstit si am spus-o inca din prima: PNL a introdus un amendament la Legea bugetului de stat, in martie 2019, prin care aproape s-au dublat alocatiile. De ce am facut lucru asta? Pentru ca pentru o perioada de patru ani de zile, PSD nu a crescut deloc alocatia. Mai mult, un alt proiect de lege adoptat, tot la propunerea PNL, inaintate de secretarul general, Robert Sighiartau, alocatiile cresc anual, pentru a recupera puterea de cumparare a alocatiei, care se pierde in urma inflatiei.Deci, practic, alocatiile de la 1 ianuarie cresc cu 3,8%. Sa vii acum, tot in 2019, si sa impui o noua dublare a alocatiilor pentru copii, arata o lipsa de responsabilitate categorica din partea PSD, cu atat mai mlt cu cat se stie foarte clar ca in Legea bugetului de stat, este practic, noi, cand au dat ei atac la CCR, PNL si-a asumat raspunderea pe Legea bugetului de stat si asigurarilor sociale de stat", a subliniat Orban.El a explicat ca PNL doreste o crestere sustenabila a alocatiilor, iar in momentul de fata, nu exista bani si s-ar crea dezechilibre."(...) Nu ai pevazute aceste sume de bani pentru a sustine cresterea. PNL isi doreste cresterea, dar o crestere rationala, care sa fie sustenabila, pentru care sa existe banii necesari si sa nu fie o crestere care sa creeze grave dezechilibre, atat la nivelul bugetului, cat si la nivelul diferitelor categorii de plati sociale sau de alta natura din sistemul public. Deci PSD, desi a dat o lege a salarizarii, dup-aia, pentru anumite categorii, a devansat cresterea salariului, care era prevazuta sa se faca etapizat, cate o patrime intre 2018-2022, acesta a fost stilul lor de politica, sa creeze anumite avantaje care de fapt, creeaza discriminari si imbraca forma unor privilegii pentru unele caregorii pe care au vrut sa si le fidelizeze", a adaugat premierul.In replica, presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului sa mareasca alocatiile copiilor. "Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?", intreaba el."Orban, ai o singura varianta: mareste alocatiile copiilor! Cat de cinic poti sa fii sa inventezi tot felul de scamatorii ca sa nu le dai copiilor drepturile cuvenite?!", arata Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook.El sustine ca PNL este incapabil sa guverneze."Il intreb public pe Orban: de ce nu a contestat la CCR, cand PSD a votat propunerea PNL de dublare a alocatiilor?! Atunci era bine si acum nu mai e?! Adevarul este altul: PNL este incapabil sa guverneze si sa gaseasca solutii!", afirma el.In luna decembrie, Camera Deputatilor a votat, decizional, initiativa legislativa care prevede dublarea alocatiei pentru copiii intre 2 si 18 ani , suma care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.Legea va ajunge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.