Orban, despre motiunea anuntata de PSD: Pe evaluarea noastra, in momentul de fata, nu trece

"Pe evaluarea mea actuala nu trece. Pai, PSD cu UDMR calculati cat au, au 228, ei zic 229. Pe evaluarea noastra, in momentul de fata, nu exista voturile necesare. Pe de alta parte, v-o spun foarte limpede, eu nu ma joc cu politica, am spus ca noi sustinem alegerea primarilor in 2 tururi si ne-am pus mandatul pe masa. (...)Noi am facut ceea ce trebuia sa facem, ne-am angajat raspunderea pentru a impune alegerea primarilor in 2 tururi . (...) Eu zic ca nu trece motiunea de cenzura. Uitati-va la declaratiile publice ale formatiunilor politice. Deci au spus ca voteaza motiunea PSD si UDMR, celelalte formatiuni au spus ca nu voteaza.Sigur ca este bine pentru Romania sa se declanseze anticipate, pe de alta parte, noi, ca Guvern, ne punem in practica programul de guvernare folosind toate instrumentele pe care le avem la dispozitie pentru a pune in practica solutiile pe care le-am facut", a declarat Ludovic Orban, miercuri seara, la Realitatea Plus, intrebat daca motiunea de cenzura anuntata de PSD va trece la vot in Parlament.Intrebat despre varianta ca proiectul de lege privind alegerea primarilor din doua tururi sa pice testul de constitutionalitate la CCR, premierul a replicat: "Si ce ati fi vrut, sa nu fi facut nimic, ca altii care au zis ca sprijina alegerea primarilor in doua tururi si n-au facut nimic ".Intrebat daca desfiintarea Sectiei speciale pentru magistrati (SIIJ) va face obiectul unei noi angajari a Guvernului daca Executivul nu va pica la motiunea de cenzura, Orban a spus ca "poate fi"."Repet, noi avem de pus in practica un program de guvernare, noi avem de pus in aplicare niste solutii care le-am gandit pentru rezolvarea, imbunatatirea situatiei in diferite domenii de activitate", a declarat premierul.Orban s-a referit si la alegerile anticipate: "Pentru sanatatea vietii publice din Romania este vital sa avem alegeri anticipate, nu se poate coabita cu acest Parlament, ganditi-va ca este un Guvern care are o cu totul si cu totul alta viziune"."Nu vedeti ca in Parlamentul asta, aproape orice incercam sa facem bun pentru oameni este torpilat, este amanat, este bagat in sertare, se apeleaza la toate chichitele si tertipurile procedurale... (...) Sigur ca, cel mai bine ar fi sa fie anticipate", a mai spus el.