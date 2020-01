Orban, despre o eventuala depunere a mandatului de premier: In general, nu plec de pe campul de lupta

Ziare.

Ludovic Orban a catalogat, joi seara, intr-o emisiune la B1 Tv, drept "fake news" informatiile ca ar fi dispus sa isi depuna mandatul de premier in vederea declansarii alegerilor anticipate. Orban a spus ca PNL ar face tot posibilul sa se ajunga la alegeri anticipate, dar fara a crea o criza politica."Aceasta varianta (a depunerii mandatului de catre premier - n.red.) nu a fost analizata nici in dezbaterile din partid, nici in dezbaterile cu presedintele Romaniei (...) Pur si simplu s-au inventat lucrurile astea. (...) In general, nu plec de pe campul de lupta. Sunt un om care atunci cand m-am angajat sa fac ceva fac tot ce depinde de mine sa realizez obiectivele pe care m-am angajat. Daca ei nu depun o motiune de cenzura oricat de tare i-am deranjat cu deciziile pe care le adoptam inseamna ca facem lucruri bune. (...)Aceasta ipoteza nu am luat-o in calcul, noi am facut tot efortul de coagulare a tuturor fortelor politice ne-PSD pentru a da jos Guvernul PSD, ne-am angajat raspunderea sa guvernam. Preferinta noastra o reprezinta alegerile anticipate si astazi daca am putea ajunge la alegeri anticipate am face tot ce depinde de noi sa ajungem la alegeri anticipate fara a crea o criza politica gratuita care sa nu ne ofere o minima garantie ca putem ajunge la anticipate" a declarat Ludovic Orban.Seful Guvernului a mai spus ca PNL va trece acte normative prin Parlament atunci cand va avea "garantia" ca ele pot fi adoptate, iar Executivul va utiliza asumarea raspunderii asupra unor acte normative pe teme care beneficiaza de sprijinul cetatenilor, dar care nu ar trece, precum si sistemul ordonantelor de urgenta, dar numai daca acestea vor fi constitutionale si numai in conditiile in care "nu mai exista o alta solutie".