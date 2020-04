Orban, despre parteneriatul dintre MAI si Patriarhie: Daca e respectat, nu va genera riscuri de raspandire a virusului

Ziare.

"Asa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat, el nu va genera riscuri de raspandire a virusului", a declarat premierul marti, in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus.Ludovic Orban a adaugat faptul ca vor exista echipe de jandarmi si de politisti care vor veghea la respectarea regulilor si de asemenea se vor si implica si reprezentantii consiliilor parohiale in actiunea de distribuire a luminii din casa in casa.In acelasi context, premierul a tinut sa le multumeasca romanilor din strainatate care au decis sa nu se reintoarca in tara de Paste."Le multumesc romanilor care ar fi vrut sa vina acasa de Paste si care pana la urma au luat decizia de a nu mai veni. Au facut un lucru intelept, au facut o fapta buna, mai ales stiind ca multi dintre ei muncesc, traiesc in tari unde raspandirea virusului este foarte mare, au inteles ca este mult mai bine si pentru familiile lor, si pentru prietenii lor sa nu vina acasa de Paste si le multumesc foarte mult. Ma bucur ca indemnurile noastre au dat roade. Sa stiti ca a scazut numarul de romani care se intorc in tara", a adaugat Orban.Marti seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat cum vor lua romanii Sfintele Paste si Lumina de Inviere. Romanii vor putea merge, organizat, "la fel cum merg la supermarket", sa ia painea binecuvantata de la biserici, vineri si sambata intre orele 7-17, a precizat Marcel Vela."Painea binecuvantata, in forma de mici prescuri, stropita cu agheasma si vin, numita Pasti, sfintita anul acesta in Joia Mare, 16 aprilie, dupa Sfanta Liturghie, va fi distribuita credinciosilor in zilele de vineri, 17 aprilie, si sambata, 18 aprilie, in intervalul orar 07.00 -17.00, in toate parohiile din Patriarhia Romana, in locuri special amenajate, in afara lacasurilor de cult, de catre personalul angajat al bisericii si de catre voluntari, cu respectarea masurilor de protectie, masca sanitara, distanta sociala de 2 metri, marcata in fata locului special amenajat, similar magazinelor alimentare", a spus ministrul.In ceea ce priveste Lumina Sfanta, aceasta va fi adusa la locuintele romanilor de catre voluntari si de catre echipajele de ordine publica.