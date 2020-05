Orban, despre redeschiderea bisericilor: Cel mai probabil, slujbele se vor organiza afara

Ziare.

Aflat in vizita la Uzina Dacia Mioveni, jurnalistii l-au intrebat cand vor fi redeschise lacasurile de cult.. Pentru fiecare restrictie impusa si aferent fiecarei masuri de relaxare, se face o evaluare din punct de vedere al riscului epidemiologic (...) in functie de asta, luam decizia cand se deschid activitatile.In principiu, am luat deciziile pentru 15 mai. Relaxarea va fi graduala, asteptam 2 saptamani pentru a face o evaluare riguroasa a efectelor relaxarii, se va face pentru fiecare masura, si continuam, evident, in functie de evolutia epidemiei", a declarat premierul Ludovic Orban joi.Seful PNL a precizat ca, ""."Oricum, vine vara si se vor putea organiza slujbele in afara bisericilor, bineinteles cu respectarea regulilor sanitare", a mai punctat el.In data de 15 mai, Romania va iesi din starea de urgenta si va intra in starea de alerta.A.D.