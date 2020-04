Orban, despre relaxarea restrictiilor: Vom incerca sa anuntam masurile cu cel putin o saptamana inainte

LIVE

"Este clar ca nu va mai exista nicio restrictie in ceea ce priveste libertatea de circulatie", afirma seful Guvernului, care adauga ca spera ca toti cetatenii sa respecte masura privind purtarea mastii de protectie in spatiile publice inchise si ca nu va fi nevoie sa se aplice amenzi.Primul ministru Ludovic Orban a spus, vineri, la Antena 3, ca isi doreste ca nimeni sa nu fie amendat pentru faptul ca nu va purta masca in spatiile publice inchise, dupa 15 mai.Orban a mai spus ca persoanele fara posibilitati materiale vor primi din partea autoritatilor masti de protectie, in timp ce pentru cei care le pot achizitiona autoritatile fac demersuri pentru a asigura aprovizionarea din productia interna sau din importuri."Este clar ca nu va mai exista nicio restrictie in ceea ce priveste libertatea de circulatie. (...) Eu sper sa nu fie necesar sa amendam pe nimeni, chiar", a afirmat Ludovic Orban.Intrebat cum vor actiona autoritatile pentru a-i determina pe oameni sa pastreze distanta sociala, Orban a spus ca din 15 mai se va renunta "gradual" la masurile restrictive si ca in prezent fiecare astfel de masura este analizata din punctul de vedere al riscului epidemiologic, dar si al efectelor economice.", a mai spus premierul.El a sustinut ca sunt "semnale pozitive" in ceea ce priveste modul in care evolueaza epidemia in Romania."Evolutia din ultimele zile ne da semnale pozitive. Asta nu inseamna ca trebuie sa ne relaxam.Asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam la comportamentul responsabil, in mare parte evolutia ulterioara va depinde de responsabilitatea fiecarui cetatean", a mai spus Ludovic Orban.