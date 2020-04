Orban, despre sarbatorile pascale: Nu e loc de niciun fel de relaxare, slujbele se transmit online!

LIVE

Prezent joi seara la TVR 1, Ludovic Orban a fost intrebat daca se va mentine decizia privind inchiderea bisericilor de Paste."Pozitia pe care am prezentat-o este o pozitie clara. Eu cred ca, deocamdata, nu este loc de niciun fel de relaxare. De altfel, cred ca si clerul a inteles. Practic, orice credincios poate sa urmareasca slujbele. Slujbele se tin in biserica, se transmit online sau prin televiziune, in cazul in care cultele au posturi de televiziune sau radio.Orice credincios poate sa participe, chiar daca nu fizic, sufleteste la slujba si este extrem de important sa nu se incalce masurile care au fost stabilite, pentru ca altfel exista un risc major de raspandire a virusului, iar aici trebuie sa tinem cont si de faptul ca foarte multi credinciosi sunt persoane mai in varsta, care sunt persoanele cele mai vulnerabile si din cauza asta noi ne mentinem clar punctul de vedere", a declarat premierul.