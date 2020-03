Orban, despre Sorina Pintea: Un om care are astfel de obiceiuri nu poate fi aparat sub nicio forma

Ziare.

"Nu am vazut. Daca ati cunoaste activitatea mea, ati sti ca nu am timp sa ma uit la televizor. Cred ca orice cetatean al Romaniei care se afla intr-o procedura de cercetare trebuie tratat civilizat ca orice cetatean, sa i se respecte drepturile, sa i se respecte deminitatea umana. Dar repet, este valabil pentru orice cetatean roman", a declarat Ludovic Orban, la Romania TV, joi seara, cand a fost intrebat daca a vazut imaginile cu fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, cu catuse.Orban a criticat ministrii PSD care au incalcat legea, de-a lungul timpului."PSD ne da lectii pe sanatate cu minciuni gogonate si cu fake newsuri. Intre timp, ministrii PSD, de-a lungul timpului, unul a fost prins ca a luat mita si a renuntat si e trimis in judecata, Beuran, altul este in cercetare penala, doamna Pintea, conform informatiilor publice prezentate a fost prinsa in flagrant luand mita. V-am spus aceste elemente pentru a prezenta cine ne dadea noua lectii pe sanatate. Un om care a fost ministrul Sanatatii si care s-a intors director la spital si care are astfel de obiceiuri, imi pare rau, dar din punct de vedere al cinstei, al calitatii, imi pare rau, dar nu poate fi aparat sub nicio forma", a spus Orban.Premierului in exercitiu i s-a atras atentia ca si el a avut probleme cu legea si ca nu a fost incatusat, cand a fost trimis in judecata. Orban a spus ca si-a dus crucea cu demnitate."Mi-am dus crucea cu demnitate. Nu m-a incatusat nimeni. Orice cetatean roman trebuie tratat in conformitate cu prevederile legale, indiferent pe ce situatie se afla, ca este cercetat, ca i s-a aprobat 30 de zile arest, trebuie tratat conform legii", a declarat Orban.Sorina Pintea, fost ministru al Sanatatii, a fost scoasa din arest, marti seara, pentru un nou consult medical, dat fiind ca, in conditiile in care sufera de o boala autoimuna, starea sa sanatate s-a agravat. Avocatii lui Pintea au criticat faptul ca autoritatile au creat conditiile pentru ca aceasta sa fie filmata de aproape, incatusata si intr-o stare fizica precara.