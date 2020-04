Orban: Dupa 15 mai, doar hotelurile se vor redeschide. Plimbarile vor fi admise in grupuri de maxim 3 persoane

Ziare.

Premierul Ludovic Orban a spus, joi seara, la B1, ca momentan nu se vor deschide restaurantele si ca Executivul face o analiza serioasa pentru a vedea ce riscuri exista in cazul in care acestea vor fi redeschise."Cand se vor relaxa masurile va exista o miscare mai mare a cetatenilor, va exista o posibilitate de reluare cel putin a sectorului hotelier. In ceea ce priveste reluarea activitatii la restaurante suntem inca intr-o analiza foarte serioasa.Pentru ca noi inainte sa relaxam anumite masuri facem o ancheta epidemiologica. Nu pot sa dau un orizont de timp, nu stim cand se vor redeschide. In ceea ce priveste hotelurile, hotelurile cu siguranta nu vor avea restrictii, hotelurile vor putea functiona in anumite conditii de respectare a unor reguli prin care sa se reduca la maxim posibilitatea de infectare. Asta va depinde si de miscarea oamenilor si nevoia oamenilor de cazare", a spus premierul Ludovic Orban.Totodata, prim-ministrul a spus ca desi oamenii se vor putea plimba si nu vor mai avea nevoie de declaratie, dupa 15 mai, vor exista si anumite restrictii.Se va respecta in continaure distantarea sociala si plimbarile vor fi admise, dar in grupuri de maxim 3 persoane."Anuntul presedintelui este clar. Se vor elimina restrictiile la libera circulatie. Cetatenii se vor putea misca liber, vor putea iesi din casa. Aceasta masura se aplica tuturor cetatenilor, inclusiv a celor de peste 65 de ani.Sigur ca vor trebui respectate niste reguli, reguli de distantare fizica, sa nu stea in grupuri mai mari de 3 persoane, sa poarte masca. Sa poarte masti la birou, spatii comerciale, mijloace de transport in comun, la locul de munca", a spus Orban.Premierul a precizat ca vor fi gasite solutii pentru a permite achizitionarea de masti si pentru persoanele vulnerabile sau cele cu venituri mici.