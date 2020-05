Orban, dupa decizia CCR privind amenzile: Ma socheaza, are un caracter politic. Curtea este de partea celor care incalca legea

Ziare.

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.Prim-ministrul a spus ca CCR este de "partea celor care incalca legea"."Exact ca si in alte decizii luate de actuala Curte Constitutionala in perioada lui Dragnea, si decizia asta arata ca actuala CCR este de partea celor care incalca legea, de partea celor care incalca regulile, sanctionand pe toti cetatenii corecti, toti cetatenii care au respectat reglementarile, regulile impuse in starea de urgenta prin ordonante militare.si care se situeaza pe linia deciziilor care sunt luate in favoarea minoritatii care nu respecta legea si nesocoteste majoritatea cetatenilor romani care respecta legea si care s-au comportat in toata perioada asta responsabil si au contribuit fiecare dintre ei la limitarea raspanadirii virusului din cadrul pandemiei", a spus Orban miercuri, aflat in vizita la Academia Tehnica Militara "Ferdinand I".Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, miercuri, ca amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale.Curtea Constitutionala precizeaza, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstitutionala in integralitate. Aceasta ordonanta este cea prin care au fost majorate amenzile pentru persoane fizice de la 100-5.000 de lei la 2.000-20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000-70.000 de lei, la 10.000 - 70.000 de lei.Totodata, au fost introduse si sanctiuni complementare, cum ar fi confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie; interzicerea accesului la respectivele bunuri, prin aplicarea sigiliului de catre organele abilitate; suspendarea temporara a activitatii; desfiintarea unor lucrari; refacerea unor amenajari.Magistratii au decis, in unanimitate, ca legea nu a fost clara, previzibila, si a lasat politistii sa decida arbitrar si discretionar cum aplica aceste sanctiuni. Totodata, si unui judecator i-ar fi fost imposibil sa rezolve o contestatie a acestor amenzi.A.D.