Orban, dupa deciziile CCR: Nu le-a placut asumarea noastra de raspundere? Dam ordonanta de urgenta

nu le-a placut angajarea de raspundere, dam ordonanta de urgenta

In ceea ce priveste asumarea raspunderii privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, Orban a spus ca "refuza sa creada" ca legea va fi declarata neconstitutionala, avand in vedere ca timp de trei ani nu a fost dezbatuta in Parlament."Ordonanta 51 care mentine in trafic rable si cazaturi care pun in pericol siguranta transporturilor data ca ordonanta, nu are nicio problema, are o problema legea. Sincer, nu inteleg, procedura angajarii raspunderii este o procedura prevazuta in Constitutie. Eu am respectat prevederile constitutionale. Cat am constatat ca Guvernul a dat o OUG cu efecte extrem de negative asupra oamenilor, normal ca a trebuit ca corectez efectele nocive ale acestei ordonante. Asta a fost motivul pentru care ne-am angajat raspunderea, era o problema care trebuia solutionata", a sustinut primul ministru, miercuri seara, la Realitatea Plus.Ludovic Orban a precizat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale cu privire la deciziile luate si a anuntat ca va recurge la ordonante de urgenta, a caror constitutionalitate nu a fost verificata anterior.. Pentru ca nu s-au uitat sa vada: oare Ordonanta 51 era constitutionala, exista temei de urgenta? Pentru adoptarea OU 51 nu a existat control de constitutionalitate pe Ordonanta 51. Iar noi, care venim sa indreptam niste efecte negative clare, precise, pe care le stie toata lumea, printr-o angajare de raspundere constatand ca in Parlament nu se corecteaza Ordonanta 51, este neconstitutionala angajarea noastra de raspundere?. Va spun simplu:. Sa vedem ce spun de ordonanta de urgenta, ca pe ordonanta de urgenta 51 nu au spus nimic", a declarat Ludovic Orban.Referindu-se la alegerea primarilor in doua tururi, Orban a spus ca "refuza sa creada" ca, avand in vedere refuzul Parlamentului de a dezbate timp de trei ani acest proiect, poate fi considerata neconstitutionala incercarea Guvernului de a rezolva problema prin angajarea raspunderii."Romanii trebuie sa stie: este constitutional ce facem noi si anume ca ne-am angajam raspunderea ca sa rezolvam o problema ca sa venim in intampinarea unei vointe clare a oamenilor (...) Daca angajarea raspunderii e neconstitutionala, atunci apelam la ordonante de urgenta ca vad ca pana acum ordonantele de urgenta au scapat controlului constitutional", a spus Orban.Premierul a precizat ca, in opinia sa, si legea care interzice cumulul salariului cu pensia pentru cei care lucreaza la stat este constitutionala, aratand ca nu inseamna o restrangere a dreptului la munca si ca cei care vor sa lucreze pot face acest lucru in sistemul privat."Nu e interdictia dreptului la munca, ci pur si simplu spunem: daca vrei sa lucrezi in sectorul public se suspenda plata pensiei. Nu se interzice prin lege sa lucreze in mediul privat, dar pensia publica pe care o dai din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu salariul pe care il primeste din institutii publice. Cei de la CCR, cei care sunt alesi, primarii de exemplu, nu au aceasta interdictie pentru ca ei sunt rezultatul unei proceduri de alegeri, exercita un mandat de demnitate publica, primarii", a mai spus Orban.