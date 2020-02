Orban, dupa declaratia sefului CCR: Fac analiza politica? Sa judece in functie de textele constitutionale!

Ziare.

com

"Asta mi se pare... fac analiza politica? Eu cred ca CCR trebuie sa judece in functie de textele constitutionale. Daca ne uitam la ultimii 3 ani de zile vedem ca foarte multe solicitari ale PSD, conflicte juridice, sesizari, cum a fost cea legata de OUG 114, mai ales interzicerea cumului pensiei cu salariul in sectorul public.Culmea au judecat chiar oameni care sunt cumularzi. Foarte multe decizii au fost in favoarea PSD. Asta e statistic. Sigur au fost cazuri cand a dat dreptate si PNL, insa pe cazuri clar neconstitutionale", a explicat Ludovic Orban, luni seara, la Digi 24, intrebat despre subiect.Liderul PNL a adaugat ca CCR a ajuns sa ii spuna Presedintelui Romaniei ce sa faca si a amintit despre cazul in care seful statului a fost fortat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA."A ajuns CCR sa spuna ce trebuie sa faca presedintele, fortandu-l pe presedinte sa o dea jos pe Laura Codruta Kovesi. Imi pare rau, CCR nu judeca pe baza unor declaratii politice. Acum ce o sa faca? O sa ii puna la detectorul de minciuni pe toti candidatii la premier sa spuna daca vor sau nu sa faca o majoritate parlamentara?", a conchis Orban.Reactia vine dupa ce presedintele CCR Valer Dorneanu a afirmat ca judecatorii Curtii nu au decis ca seful statului Klaus Iohannis nu trebuia sa il propuna pe Ludovic Orban premier , ci o persoana care poate coagula majoritatea parlamentara care sa sustina Guvernul.CCR a admis, luni, ca exista un conflict constitutional intre Presedintie si Parlament.In urma acestei decizii, Klaus Iohannis e obligat sa vina cu alta propunere de premier, deoarece, spun judecatorii, e neconstitutional sa vii cu o propunere, stiind ca nu va exista majoritate parlamentara pentru a trece