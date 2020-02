Orban: E posibil nici sa nu se mai dea vouchere de vacanta

Ziare.

com

"Nu ati vazut ce fac cu Ordonanta de Urgenta 1, care este piatra de temelie a constructiei bugetare si care este ordonanta de urgenta prin care am corectat toate aberatiile antieconomice care au fost cuprinse in OUG 114?PSD ieri, la Senat, a parut intr-un delir total prin ceea ce au votat ei acolo. Inseamna ca ei vor sa creasca punctul de amenda (...), vor sa isi creasca lefurile de parlamentari si ale demnitarilor, noi in ordonanta reglementasem sa plafonam indemnizatiile pentru toate functiile de demnitate publica, tocmai pentru a reduce cheltuielile bugetului pe anul asta. (...)Noi am stabilit prin OUG masuri de restrangere a cheltuielilor publice, am stabilit ca acordam in continuare voucherele de vacanta, dar am mentinut valoarea lor la nivelul anului 2019 pentru a nu provoca o cheltuiala suplimentara.E posibil, in forma in care ei au respins ordonanta de urgenta, nici sa nu se mai dea vouchere de vacanta, la limita. Probabil PSD, pur si simplu, si-a pierdut cumpatul, nu poti sa respingi o ordonanta care corecteaza niste deficiente majore", a explicat Orban, intr-o declaratie de presa la Palatul Parlamentului. Senatorii au respins, luni, OUG 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu 69 de voturi "pentru", 44 "impotriva" si trei abtineri.Senatul este prima Camera sesizata cu aceasta lege, deputatii fiind cei care vor lua decizia decisiva.