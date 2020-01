Orban: E posibila angajarea raspunderii pe desfiintarea pensiilor speciale pentru parlamentari. Sunt curios cum vor reactiona

Ziare.

"E posibila angajarea raspunderii si pe Sectia speciala si analizam acum posibilitatea asumarii raspunderii pe, pe modificarea legii privind statutul deputatilor si senatorilor care a statuat pensiile speciale pentru parlamenatri. Sunt curios cum vor reactiona parlamentarii. Poate atunci vor fi si mai dornici sa adopte o motiune", a declarat Orban.Caderea guvernului in urma unei motiuni de cenzura ar putea reprezenta un prim pas spre organizarea alegerilor anticipate.PSD a transmis vineri ca voteaza eliminarea pensiilor speciale si ca va cere convocarea unei sesuni extraordinare in acest sens."Cei de la PNL isi demonstreaza inca o data neseriozitatea: Daca voiau cu adevarat, le eliminau cand si-au angajat raspunderea", a transmis PSD care a afirmat ca, daca PNL va ataca la Curtea Constitutionala, vor trece la impozitarea pensiilor speciale."Convocam Parlamentul in sesiune extraordinara pentru a face ceea ce este corect si, in acelasi timp, cerut de milioane de romani: eliminarea pensiilor speciale! Cei de la PNL isi demonstreaza inca o data neseriozitatea: s-au laudat ca vor elimina pensiile speciale, dar nu au facut nimic. Daca voiau cu adevarat, le eliminau cand si-au angajat raspunderea. Asta arata ca pur si simplu NU vor!", a transmis, vineri, PSD.