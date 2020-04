Orban: Este clar ca in 28 iunie nu se mai pot organiza alegeri locale

Ziare.

"Este din ce in ce mai putin probabil ca alegerile locale sa aiba loc in 28 iunie. Nu putem sa demaram procedurile pana nu avem convingerea ca trecem de varful epidemiei si ne apropiem de starea de normalitate. Ar trebui sa emitem HG cel tarziu in 10 aprilie si o parte dintre procedurile pre-electoralesa se desfasoare in conditiile in care exista pericol de raspandire", a declarat, joi seara, la Digi 24, Ludovic Orban.Acesta a aprciat ca, "daca vrem sa organizam alegeri corecte, nu putem sa ne permitem sa organizam alegeri in care candidatii sa stranga semnaturi, sa-si faca campanie electotala cand noi avem masuri de restrictie la circulatie si nu se pot organiza adunari publice"."Din punctul meu de vedere este clar ca in 28 iunie nu se mai pot organiza alegeri locale", a mai spus Orban, anuntand ca va trebui emis un act normativ pentru a prelungi mandatele autoritatilor locale alese.Premierul a mai afirmat ca, ulterior, se va stabili cu partidele politice data la care vor putea avea loc alegerile locale.