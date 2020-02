Orban explica sustinerea PNL pentru primarul Chirica (ex-PSD): A inceput la OUG 13

Ziare.

com

Potrivit acestuia, Mihai Chirica nu mai are nicio legatura cu PSD de trei ani, devenind opozantul acestui partid."Din momentul in care guvernul PSD a adoptat ordonanta de urgenta 13, Mihai Chirica a devenit opozantul lui Dragnea si al PSD. Cand s-a facut sedinta comuna de guvern cu Guvernul R.Moldova, au facut la Piatra Neamt, nu la Iasi, pentru a-l pedepsi pe Chirica pentru ca a protestat. El nu mai are nicio legatura cu PSD de 3 ani", a declarat Orban.Premierul a explicat si care este procedura de desemnare a candidatilor PNL la primarii."Procedura de desemnare a candidatilor in municipiile resedinta presupune evaluarea candidaturilor, avem sondaje pentru a identifica acei candidati care se bucura de cea mai mare incredere, propunerea va fi validata de BPN. Toate organizatiile decid pana in 1 martie candidatii la primarii, urmand ca intre 1-7 martie BPN sa le valideze", a subliniat Ludovic Orban.Amintim ca liderul filialei municipale a PNL Iasi, deputatul PNL Marius Bodea, a confirmat miercuri ca Mihai Chirica va candida la primarie din partea PNL. Anterior, aceasta informatie aparuse in spatiul public pe diverse surse politice.Alexandru Muraru, prim-vicepresedintele PNL Iasi, a spus insa ca eventuala primire in partid a lui Mihai Chirica, primarul orasului Iasi, este o eroare politica majora "Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic, viceprimar (PSD), si primar de 5 ani (initial interimar si apoi ales PSD), Mihai Chirica a esuat in a contribui cu adevarat la dezvoltarea orasului si la transformarea acestuia intr-o metropola europeana, comparabila macar cu cele din vestul tarii", sustine Muraru intr-o postare ampla pe contul sau de Facebook.