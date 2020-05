Orban: Guvernul va utiliza Fondul de rezerva pentru achizitia de tablete pentru elevi si masti pentru persoanele vulnerabile

Ziare.

"Am luat cateva decizii pe care trebuie sa vi le comunic si trebuie puse in practica. Am luat decizia de a utiliza resursele financiare din Fondul de Rezerva al Guvernului pentru sustinerea achizitiei de tablete pentru elevii care nu au acces la cursurile online, din cauza faptului ca nu detin un calculator sau tableta", a anuntat premierul la inceputul sedintei Executivului.De asemenea, el a spus ca din acelasi fond se vor lua si masti sanitare pentru persoanele vulnerabile."Tot din Fondul de Rezerva am luat decizia de a sustine cheltuielile necesare pentru distribuirea de masti pentru persoanele care sunt vulnerabile", a adaugat Orban.Amintim ca ordinul de ministru care reglementeaza obligatia elevilor de a lua parte la cursuri online a fost intens criticat in ultima perioada, intrucat sute de mii de elevi din Romania nu au acces la instrumente digitale sau la internet.Referitor la distribuirea gratuita a mastilor, premierul Orban a anuntat inca de la sfarsitul lunii aprilie ca statul va asigura mastile necesare purtarii in spatii publice doar pentru persoanele aflate in pragul saraciei A.D.