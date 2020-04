Orban i-a condus la scara avionului pe medicii care pleaca in Italia

Foto: site Guvern

"Misiunea personalului medical, selectat pe baza de voluntariat, se desfasoara sub egida Mecanismului de protectie civila al Uniunii Europene, pentru o perioada de 14 zile", se precizeaza intr-un comunicat al Guvernului remis Ziare.com.Patru dintre membrii echipei s-au imbarcat in aeronava care a decolat din Bucuresti, iar ceilalti zece membri la Timisoara, unde aeronava a facut escala, conform sursei citate.La imbarcare au fost prezenti premierul Ludovic Orban, ministrii Sanatatii, Apararii, de Interne, precum si seful DSU. De asemenea, a participat si ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi."Apreciez curajul si gestul de solidaritate din partea medicilor si asistentilor medicali romani care se alatura colegilor lor italieni intr-un moment extrem de dificil. Am incredere in profesionalismul cadrelor sanitare si le doresc mult succes in aceasta misiune", a afirmat premierul Orban.Desemnarea unei echipe medicale de catre Romania, in semn de solidaritate cu medicii italieni, a fost anuntata luni, de presedintele Klaus Iohannis, dupa sedinta de la Cotroceni la care au participat mai multi membri ai Guvernului."Am avut o discutie legata de felul in care Romania isi arata solidaritatea fata de altii si pot sa va spun ca am decis impreuna ca Romania sa trimita o echipa de medici si asistenti medicali in Italia. Ei vor merge acolo, in zona Milano, vor pleca cel tarziu maine - o echipa formata din 11 medici si sase asistenti medicali", a declarat luni presedintele Klaus Iohannis.Conform datelor statistice furnizate in timp real pe site-ul, Italia se afla pe locul trei in clasamentul statelor cu cel mai mare numar de infectati confirmati cu COVID-19, dupa SUA si Spania, cu 132.547 de cazuri, avand peste 16 mii de decese confirmate.C.B.