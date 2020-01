Orban i-a promis Ursulei von der Leyen ca va obtine aderarea la Schengen si ridicarea MCV

Ziare.

com

Totodata, Orban a precizat ca isi propune si obtinerea aderarii Romaniei la Schengen."Ma bucur ca avem ocazia excelenta pentru a-i prezenta presedintelui CE evolutiile pozitive din Romania, faptul ca Romania este un partener serios, responsabil. Vom avea ocazia de a discuta probleme extrem de importante privind viitorul UE, bugetul UE.Ne vom prezenta in continuare obiectivele pe care le avem legate de aderarea Romaniei la Schengen, obiectivul pe care il avem de a pune in practica recomandarile din Mecansimul de Cooperare si Verificare, astfel incat intr-un timp cat mai scurt sa reusim sa obtinem incheierea acestui mecanism", a spus Orban.Premierul a tinut sa ii aminteasca Ursulei von der Leyen ca in Romania au avut loc evenimente importante care "au schimbat in mod profund si bine realitatile"."In Romania au avut loc evenimente importante care au schimbat in mod profund si bine realitatile din Romania. Dupa cum stiti, atat presedintele Romaniei, cat si eu suntem profund angajati in obtinerea obiectivelor pe care le-am amintit", a adaugat Orban.La randul sau, presedintele CE i-a transmis premierului Orban ca se bucura ca are ocazia de a discuta despre problemele economiei din Romania, dar si despre reforma sistemului de justitie."Ma bucur ca vom avea posibilitatea de a avea o reuniune bilaterala azi. Avem foarte multe subiecte de discutat, vom vorbi despre planurile dumneavoastra privind economia, planurile de reformare a sistemului de justitie, un lucru foarte important, cu multe provocari, dar CE este alaturi de dumneavoastra", a declarat Ursula von der Leyen.I.O.