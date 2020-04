Orban ii da replica lui Ciolacu in cazul adoptarii tacite a legii autonomiei Tinutului Secuiesc

PNL va vota impotriva proiectului"

Adoptat tacit

Ziare.

com

"Presedintele Camerei Deputatilor si presedintele PSD, in loc sa faca conferinte de presa in care sa lanseze amenintari si acuzatii la adresa mea, ar fi trebuit in conformitate cu regulamentul Camerei Deputatilor sa puna pe ordinea de zi a plenului acest proiect de act normativ pentru a fi respins, cu atat mai mult cu cat procedura era indeplinita, exista un raport negativ privitor la acest proiect de lege , cu avizele negative din partea comisiilor avizatoare si nu exista niciun fel de impediment pentru a fi pus pe ordinea de zi si pentru a fi respins", a declarat Ludovic Orban, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta in Dambovita.El a precizat ca in Senat PNL va vota impotriva acestui proiect de lege."Cu siguranta, in camera decizionala PNL va vota impotriva acestui proiect de lege care excede cadrul constitutional si atrag atentia celor care conduc cele doua camere sa urmareasca procesul legislativ si sa respecte toate procedurile pentru ca, repet, acest act normativ a trecut prin adoptare tacita pentru ca cei care conduc Camera Deputatilor nu au pus pe ordinea plenului, in conditiile in care au pus alte proiecte de acte normativ pe ordinea de zi a plenului, care poate nu respectau toate regulile din regulamentul Camerei Deputatilor.Trebuiau sa puna pe ordinea de zi acest proiect pentru a fi respins de deputati", a explicat Ludovic Orban.Proiectul a fost adoptat tacit de Camera Deputatilor, in conditiile in care avea avize negative de la comisiile parlamentare de specialitate, precum si de la Consiliul Legislativ. Si Guvernul s-a pronuntat impotriva proiectului.Initiatori sunt deputatii UDMR Zsolt-Istvan Biro si Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza, care argumenteaza ca infiintarea regiunii autonome este o expresie a identitatii istorice a zonei si va asigura egalitatea de sanse a cetatenilor si protectia identitatii nationale maghiare. Kulcsar Gyorgy a mai initiat un proiect similar, care a fost respins de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2018.Regiunea autonoma va include judetele Covasna si Harghita si scaunul istoric Mures.Autonomia regionala este exercitata de Consiliul de Autoadministrare, autoritate publica regionala aleasa prin vot universal, egal, direct secret si liber exprimat precum si de Comisia de Autoadministrare desemnata de acesta, se arata in proiect.Printre prevederile incluse in proiect se numara cea potrivit careia Statutul de Autonomie al Tinutului Secuiesc, adoptat prin lege, se aproba prin referendum de catre cetatenii Tinutului Secuiesc.