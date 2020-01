Orban, intrebat daca subiectul privind alegerea primarilor in doua tururi va fi transat joi: E posibil

Ziare.

"Cand vom lua o decizie, o vom face publica. PNL are ca obiectiv alegerea democratica a primarilor cu 50 la suta plus unu dintre cetatenii care se prezinta la vot. O alegere care iti confera legitimitate si sansa comunitatii locale de a alege o persoana care intr-adevar sa se bucure de increderea unei majoritati clare a comunitatii locale", a declarat premierul Ludovic Orban, la iesirea de la Ateneul Roman.Seful Executivului a spus ca exista trei variante: fie va fi o dezbatere parlamentara pe tema alegerii primarilor in doua tururi, fie Guvernul isi va angaja raspunderea, fie va exista o ordonanta de urgenta in acest sens."Suntem in curs de analiza si vom finaliza aceasta analiza cat de curand privitor la cele trei posibile variante: dezbaterea parlamentara, angajarea raspunderii sau ordonanta de urgenta. Cand vom lua o decizie o vom prezenta", a declarat Orban.Intrebat daca subiectul ar putea fi transat joi, premierul a spus ca "este posibil".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, in foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislatie pentru alegerea primarilor in doua tururi , dar a refuzat sa detalieze daca acest lucru se va intampla prin asumarea raspunderii sau printr-o ordonanta de urgenta.