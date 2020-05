Orban, intrebat despre majorarea cu 40% din septembrie: Cu siguranta, vom creste pensiile!

Ziare.

"Dupa cum bine stiti, in conformitate cu Pactul de Stabilitate, care este transpus prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, dupa primele sase luni ale fiecarui an, Ministerul Finantelor trebuie sa prezinte un raport privitor la starea economiei si starea bugetului.In functie de acest raport si in functie de prognozele care vor fi realizate, vom lua deciziile care se impun. Cu siguranta, vom creste pensiile", a declarat Ludovic Orban, luni seara, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Intrebat daca va fi respectata acea crestere cu 40%, din luna septembrie, sau se discuta varianta unei cresteri mai mici, el a precizat:"Vom lua toate deciziile in functie de evolutia economiei si de resursele bugetare pe care le avem la dispozitie si mai ales in functie de prognozele care se vor face, pentru ca obiectivul nostru este sa crestem pensiile, dar sa le crestem astfel incat sa le putem plati pe toata perioada in care este necesar sa platim pensiile".