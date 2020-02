Orban isi felicita ministrii pentru prestatia de la audieri: Atata agresivitate impinsa pana la mitocanie rar mi-a fost sa vad

Ziare.

El a tinut sa precizeze ca nu s-a mai intamplat niciodata ceea ce s-a intamplat la aceste audieri, acuzandu-i de social-democrati de agresivitate si mitocanie."Domnilor ministri, va felicit pentru prestatia din comisiile de specialitate, multi nu ati fost parlamentari si nu cunoasteti istoria audierilor. Ceea ce s-a intamplat la aceste audieri nu s-a intamplat niciodata, audieri de 3 ore, 3 ore si jumatate.PSD, de fiecare data cand a avut majoritate parlamentara, nici macar nu le-a permis la candidatii de ministri sa raspunda la intrebarile la care nu aveau raspuns. In plus, colectau intrebarile de la toti parlamentarii din comisie si raspundeau doar la 10% dintre ele. Atata agresivitate, impinsa pana la mitocanie si la depasirea unui limbaj civilizat, rar mi-a fost dat sa vad", a declarat premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei de guvern.Premierul le-a spus ministrilor care au primit aviz negativ ca nu trebuie sa fie nemultumiti, pentru ca voturile au fost date prin ordin de la partid. Totodata, Orban i-a acuzat de blat cu PSD pe parlamentarii care au votat impotriva ministrilor audiati."Sunt foarte multumit, ati fost la inaltime, in ciuda conditiilor extrem de dificile de la audieri, ati facut fata cu brio. Cei cu aviz negativ nu aveti niciun motiv sa fiti nemultumiti. PSD si cu noii lor aliati, pentru ca cine voteaza ca PSD in comisii e pe blat cu PSD, si-au aratat lipsa de discernamant si incapacitatea de a sustine ministri competenti.Majoritatile care au votat impotriva voastra sunt majoritatile care l-au investit pe "Genunche", pe "Pamblica", pe celebrul Andrusca si o intreaga lista de analfabeti functional care nu aveau ce sa caute nici macar intr-o functie de executie. Sa nu fiti suparati ca au votat impotriva voastra niste parlamentari care au votat cu ordin de la partid.Cei care au primit aviz favorabil trebuie sa isi puna intrebari cum de au primit aviz favorabil. Domnule Oros, nu as fi pus postarea dumneavoastra, ca ati primit aviz favorabil, as fi pus intrebarea?", a completat prim-ministrul.Ministrii propusi in Guvernul Orban II au fost audiati, timp de trei zile, in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Cei mai multi dintre ei au primit aviz negativ.In cazul mai multor ministri audierile au depasit 3 ore, fiind presarate de numeroase jigniri si ironii.